Απορριμματοφόρο μάζεψε άνδρα που κοιμόταν σε κάδο στη Θεσσαλονίκη

Απορριμματοφόρο που έκανε αποκομιδή σκουπιδιών από κάδους στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη, περισυνέλεξε μαζί με τα σκουπίδια, έναν 46χρονο υπήκοο Ρουμανίας, κατά πάσα πιθανότητα, άστεγο, ο οποίος κοιμόταν μέσα στον κάδο απορριμμάτων.
Ο άνδρας ξύπνησε με το άδειασμα του κάδου μέσα στο απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι του.
Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
