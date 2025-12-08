Aποκατάσταση του γυμνού καλωδίου που εντοπίστηκε σε χώρο σχολείου στους Θρακομακεδόνες

Επικοινωνία με τον δήμαρχο Αχαρνών, Σπύρο Βρεττό, είχε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για τις ενέργειες των αρμοδίων σχετικά με το περιστατικό γυμνού καλωδίου που εντοπίστηκε σε χώρο σχολικής μονάδας στην περιοχή των Θρακομακεδόνων.

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην ηγεσία του υπουργείου, η ενημέρωση που παρείχε στο υπουργείο η διεύθυνση του σχολείου ανέφερε ότι σήμερα, το πρωί της Δευτέρας, μετέβη στη σχολική μονάδα ηλεκτρολόγος του δήμου, ο οποίος προχώρησε άμεσα στις αναγκαίες επισκευές και στην αποκατάσταση του προβλήματος.

Στη συνέχεια, τον χώρο επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Κοινότητας Θρακομακεδόνων, ως εξειδικευμένος επιστήμων (ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος), προκειμένου να πραγματοποιηθεί διεξοδικός έλεγχος και να εξεταστούν συνολικά τα ηλεκτρολογικής φύσεως ζητήματα που κατά καιρούς παρουσιάζονται στο κτηριακό συγκρότημα του Γυμνασίου.

Τέλος, από πλευράς υπουργείου σημειώνεται, ότι καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας η υπουργός παραμένει σε συνεννόηση με τον δήμαρχο, τη Διεύθυνση του σχολείου καθώς και τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

