Ποσότητα κάνναβης μετέφερε στα εσώρουχά του 47χρονος κρατούμενος, όπως προέκυψε έπειτα από σωματικό έλεγχο αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Η ναρκωτική ουσία εντοπίστηκε, χθες το μεσημέρι, σε αυτοσχέδια συσκευασία με αλουμινόχαρτο, ενώ, επρόκειτο για κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας», συνολικού βάρους 65 γραμμαρίων.

Σε βάρος του 47χρονου, υπηκόου Αλγερίας, σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

