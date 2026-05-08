Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκατοντάδες φίλοι των Metallica έχουν κατακλύσει την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, δημιουργώντας τεράστιες ουρές έξω από το pop-up store που στήθηκε με αφορμή την πολυαναμενόμενη επιστροφή του θρυλικού συγκροτήματος στην Ελλάδα.

Η προσέλευση είναι συνεχής, με την ουρά να εκτείνεται σε μεγάλο μέρος του περιβάλλοντος χώρου, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη φανατική σχέση του ελληνικού κοινού με το συγκρότημα.

Η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ έγινε sold out μέσα σε ελάχιστες ώρες από την έναρξη της προπώλησης, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική και την τεράστια απήχηση που διατηρεί το συγκρότημα στη χώρα μας. Για πολλούς fans, η επιστροφή του συγκροτήματος στην Αθήνα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Το ειδικά διαμορφωμένο pop-up store εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στάσης του M72 World Tour και δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν αποκλειστικά προϊόντα της περιοδείας αλλά και συλλεκτικά αντικείμενα που δεν διατίθενται αλλού: limited edition posters, t-shirts ειδικά σχεδιασμένα για τη συναυλία της Αθήνας, συλλεκτικά skateboards με artwork γνωστών καλλιτεχνών, καθώς και σπάνιο merchandise από την ιστορία των Metallica.

Παράλληλα, οι κάτοχοι της M72 Fan Card έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ειδικές κληρώσεις για συλλεκτικά δώρα και εμπειρίες, όπως τα περιζήτητα Snake Pit passes, που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε προνομιακό σημείο μπροστά από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

