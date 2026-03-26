Αίτημα της πλευράς Κεφαλογιάννη να εξεταστούν τα ανήλικα παιδιά στην υπόθεση επιμέλειας

Της Έλενας Γαλάρη

Απούσα από το δικαστήριο όπου συζητείται η έφεσή της κατά της πρωτόδικης απόφασης για την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της ήταν η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η υπουργός Τουρισμού έχει ασκήσει έφεση ζητώντας τη μεταρρύθμιση της πρωτόδικης απόφασης, βάσει της οποίας τα ανήλικα παιδιά της αλλάζουν σπίτι τέσσερις φορές την εβδομάδα, κάτι που όπως επισημαίνει η πλευρά της υπουργού «είναι επιζήμιο για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών».

Η συνήγορός της υπέβαλε αίτημα να εξεταστούν τα ανήλικα παιδιά.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο και θα σας ειδοποιήσω, αλλά είναι πολύ μικρά τα παιδάκια. Είναι μόνο 4,5 ετών τι να μας πουν;

Συνήγορος πλευράς Κεφαλογιάννη: Θα ήταν χρήσιμο να μάθει το δικαστήριο από τα παιδιά την καθημερινότητά τους.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο.

Συνήγορος πλευράς Μάτσα: Η έφεση είναι νόμω αβάσιμη. Για τα παιδιά δεν δεχόμαστε για λόγους ουσίας - είναι 4 χρόνων - να μπαίνουν σε δικαστικές αίθουσες. Αν πραγματικά θέλανε να αξιολογηθούν τα παιδιά γιατί δεν υπέβαλαν αίτημα παιδο -ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης;

Συναισθηματικά φορτισμένος κατέθεσε στο δικαστήριο ο Μίνωας Μάτσας: «Από την 1η Δεκέμβρη που εφαρμόζεται η απόφαση αυτή τα παιδιά είναι πολύ καλύτερά από τη περίοδο που περάσαμε με τα ασφαλιστικά μέτρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα υπέροχο, τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Το μόνο θέμα είναι ότι δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Οι δασκάλες μας λένε ότι είναι τα πιο χαρούμενα παιδιά, τα πιο κοινωνικά δεν έχουνε κανένα πρόβλημα».

Συνήγορος Μάτσα: Είναι αλήθεια ότι μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;

Συνήγορος Κεφαλογιάννη: Θα το πουν τα παιδιά.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.



Πηγή: skai.gr

