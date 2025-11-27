Η μία μετά την άλλη, μεγάλες εταιρίες αποσύρουν τη συμμετοχή τους στην Agrotica 2026, η οποία είναι προγραμματισμένη για το πενθήμερο 29 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, σε ένδειξη συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου - ενώ υπάρχουν αιτήματα για αναβολή της διοργάνωσης.

Εκπρόσωποι των εταιρειών του κλάδου προέβησαν σε ανακοίνωση της απόφασής τους να μη συμμετάσχουν στη μεγάλη έκθεση.

Οριστική και αδιαπραγμάτευτη είναι, σύμφωνα με το Agronews, η απόφαση του συνόλου σχεδόν των μελών του ΣΕΑΜ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων) για αποχή από την Agrotica.

Την ίδια απόφαση έχουν κοινοποιήσει και άλλες μεγάλες εταιρίες, όπως η Agrotech SA, η New Holland Greece, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, η Kuhn Center Hellas, η P.J. Condellis S.A καθώς και οι Αντωνάκης, Στασινός, Μιχαλόπουλος, Καριωτάκης, Δεβετζόγλου κ.α.

Οι εταιρίες αποσύρονται από την έκθεση καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών και η καθυστέρηση στην προκήρυξη κρίσιμων προγραμμάτων, όπως είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, δεν διευκολύνει τη λειτουργία της αγοράς αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού και τις προσδοκίες για βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στον κλάδο.

Ενδεικτικά οι εταιρίες αναφέρουν:

Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ:«... Η επικείμενη διοργάνωση της AGROTICA δεν πληροί τις προϋποθέσεις που επί 40 χρόνια κάλυπτε με επιτυχία, για να αποτελεί μια γιορτή για τους αγρότες αλλά και τις επιχειρήσεις του κλάδου...Κάνουμε έκκληση προς την Διοίκηση της HELEXPO να προχωρήσει στην αναβολή της επικείμενης AGROTICA και να την διοργανώσει σε μια περίοδο που ο αγρότης θα μπορεί να χαμογελάσει».

Agrotech SA: «Σήμερα ο αγροτικός κόσμος περνά μια δύσκολη περίοδο, γεμάτη προκλήσεις. Δεν είναι εύκολο να μιλάμε για γιορτές. ...Οι καιροί μάς οδηγούν σε επιλογές πιο αληθινές, πιο κοντά στη σύγχρονη πραγματικότητα.»

P.J. Condellis S.A: «...Η σημερινή συγκυρία δημιουργεί έντονη πίεση στον αγροτικό κόσμο. Οι προκλήσεις είναι καθημερινές και σοβαρές. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες για μια συμμετοχή που να αποπνέει τον χαρακτήρα γιορτής και προόδου που επιθυμούμε για την Agrotica».

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια ώστε μια έκθεση αυτού του μεγέθους να προσφέρει την αξία που όλοι θα θέλαμε — για επισκέπτες και εκθέτες»

Kuhn Center Hellas: «Επηρεασμένοι όμως από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός χώρος, η εταιρεία μας ανακοινώνει την απόφαση της να μην συμμετέχει στην Agrotica 2026.Τα οικονομικά προβλήματα και οι κακές συγκυρίες στον κλάδο μας είναι κοινά και αποχή μας από την Agrotica έχει θέση κατανόησης και συμπαράστασης».

Καριωτάκης ΟΕ: «Σε μια αβέβαιη κατάσταση την οποία όλοι μας βιώνουμε έντονα και με αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία της υπαίθρου, έχουμε αποφασίσει με λύπη να μην συμμετέχουμε στην Agrotica 2026. Η παρουσία μας στην έκθεση θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος δίνει καθημερινά αγώνα για να σταθεί όρθιος».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.: «...Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μια εκθεσιακή παρουσία θα έδινε μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.Δεν θέλουμε να παρουσιαστούμε με μια «γιορτινή» εικόνα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος δίνει καθημερινά αγώνα για να σταθεί όρθιος».

Γ.Ι Αντωνάκης : «Η γενική ανασφάλεια και το θολό τοπίο που διακατέχει τον κλάδο μας αναγκάζει να απέχουμε από τη σημαντικότερη αγροτική έκθεση της χώρας μας»

REKOR ΑΦΟΙ ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ: «Η τρέχουσα συγκυρία για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, όπως χαμηλές τιμές παραγωγού, αυξημένο κόστος, αβεβαιότητα στην αγορά, σοβαρές ζωονόσους, καθώς και σημαντικές καθυστερήσεις σε πληρωμές και αποζημιώσεις. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η συμμετοχή μας σε μια έκθεση θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση του κλάδου».

ΣΤΑΣΙΝΟΣ Α.Ε.: «Η ΣΤΑΣΙΝΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει την απόφασή της να μην συμμετάσχει στην Agrotica 2026, μετά από προσεκτική αξιολόγηση των συνθηκών στον αγροτικό τομέα και των συνεχιζόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Ο αγροτικός τομέας βιώνει εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, περιορίζοντας την ικανότητά τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις της αγοράς».

Πηγή: skai.gr

