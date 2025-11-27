Ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας»

Οι αυτοαποκαλούμενοι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας» και του σάιτ ellada24.gr, τα ξημερώματα της 8/11 στην περιοχή της Παλλήνης, με ανάρτησή τους σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Υπενθυμίζεται πως στην είσοδο των γραφείων εντοπίστηκε ένα γκαζάκι, που έγινε αντιληπτό από γείτονες οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.

Η ΕΛΑΣ έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και έλαβε καταθέσεις, με την υπόθεση να αναλαμβάνει η κρατική ασφάλεια.

Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε την επίθεση τονίζοντας πως: «Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται».



Πηγή: skai.gr

