Τα σενάρια που εξετάζει η Αθήνα ενόψει της εξόδου του Abdulhamid Han: Έτοιμοι για κάθε πρόκληση και μήνυμα με ελληνοαμερικανική άσκηση

Σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει κάθε τουρκική πρόκληση είναι η Ελλάδα, με τα βλέμματα όλων να στρέφονται στο πλωτό γεωτρύπανο "Abdulhamid Han", το οποίο σύμφωνα με την Άγκυρα θα ξεκινήσει για την Ανατολική Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου.

«Η Τουρκία πιθανώς ετοιμάζει ένα τζαρτζάρισνα με το Αμπντουλ Χαμιτ Χαν. Εκεί θα είναι το ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Νόμιζε ότι θα αιφνιδιαστεί η Ελλάδα και Κύρπος και τώρα αυτό που περιμένουμε είναι η πιθανή φιέστα στις 9 Αυγούστου για να δούμε που θα πάει το σκάφος αυτό. Αν κινηθεί δυτικότερα θα αντιμετωπίσει τη σθεναρή αντίσταση με πρώτη της Ελλάδας», αναφέρει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής της ΝΔ, διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Τα σενάρια που εξετάζει η ελληνική πλευρά είναι τρία: Την ανάπτυξη του γεωτρύπανου νοτίως της Καρπάθου, στην περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, την αποστολή του στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΖ ή στην κατεχόμενη Καρπασία όπου η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει έρευνες στο παρελθόν.

Το Ισραήλ πάντως, φρόντισε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αμφισβήτησης του τουρκολιβυκού μνημονίου ζητώντας από την Ελλάδα την έκδοση NAVTEX για ασκήσεις νοτίως της Κρήτης.

«Μία ακόμη κίνηση που ενισχύει τον άξονα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, οι δύο χώρες συμπλέουν , μια ταυτότητα συμφερόντων σ πολλά μέτωπα. Άλλη μία απόδειξη ότι το σύμφωνο είναι παράνομο και ανυπόστατο και δεν έχει γίνει δεκτό από καμία χώρα παγκοσμίως», δήλωσε ο διεθνολόγος, Γιάννης Παπαφλωράτος.

Η Άγκυρα έδειξε τον εκνευρισμό της εκδίδοντας αντι Navtex για αεροναυτική άσκηση στην ίδια περιοχή.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία εμμένει στην ακραία ρητορική με τον εμπνευστή της "Γαλάζιας Πατρίδας" να ζητά την αποστολή του γεωτρύπανου στην περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

«Ας στείλουμε αυτά τα πλοία εκ μέρους της "ΤΔΒΚ" στην περιοχή της συμφωνίας με τη Λιβύη. Ας κάνουν έρευνα με αυτή τη σημαία. Ας είναι η "ΤΔΒΚ" απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Έτσι θα θέσουμε τις βάσεις για τη de facto αναγνώριση της "ΤΔΒΚ"», ανέφερε ο Τζιχάτ Γιαιτζι, Ναύαρχος ε.α.

Η Ελλάδα πάντως, συνεχίζει τη διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων, με τον Νίκο Δένδια από την Καμπότζη να ενημερώνει τον Κινέζο ομόλογό του.

«Είχα την ευκαιρία να δεχτώ τη διαβεβαίωση του για την στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα, στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας απέναντι στις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

