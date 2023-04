Το κέικ σοκολάτας που «κρύβει» κολοκυθάκι στα συστατικά του

Το κολοκύθι συνδυάζεται τόσο καλά με τη σοκολάτα και βοηθάει στο να μην στεγνώνει το κέικ

Η διατροφολόγος Amelia Freer μοιράζεται αυτή τη συνταγή στο τελευταίο της βιβλίο «The Organised Cook: The life-changing way to save time, shop smarter and eat more healthily».

«Αυτό είναι ένα τόσο νόστιμο κέικ, που κανείς δεν χρειάζεται ποτέ να ξέρει ότι κρύβει μια γενναία μερίδα λαχανικών», λέει η Amelia Freer. Και προσθέτει: «Το κολοκύθι συνδυάζεται τόσο καλά με τη σοκολάτα και βοηθάει πραγματικά να μην στεγνώνει το κέικ».

Τι θα χρειαστείς:

100 γρ. μαύρη σοκολάτα (με τουλάχιστον 70% στερεά κακάο)

200 γρ. κολοκυθάκι τριμμένο

80 ml ελαιόλαδο

2 αυγά

50 γρ. απλό γιαούρτι

70 γρ. ζάχαρη άχνη

150 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1⁄2 κουταλάκι του γλυκού σόδα

πρέζα αλάτι

30 γρ. κομματάκια μαύρης σοκολάτας (προαιρετικά)

Για το γλάσο:

100 γρ. μαύρη σοκολάτα (με τουλάχιστον 70% στερεά κακάο)

4 κουταλιές της σούπας τυρί κρέμα (ή γιαούρτι καρύδας, αν δεν περιέχει γαλακτοκομικά)

1 κουταλιά της σούπας σιρόπι σφενδάμου ή μέλι

πρέζα αλάτι

Πώς θα το φτιάξεις:

Προθέρμανε τον φούρνο στους 160°C και στρώσε μια στρογγυλή φόρμα για κέικ 18 εκ. με αντικολλητικό χαρτί. Λιώσε τη μαύρη σοκολάτα για το κέικ σε ένα πυρίμαχο μπολ πάνω από μια κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει (ή σε φούρνο μικροκυμάτων), φροντίζοντας η βάση του μπολ να μην ακουμπάει το νερό και καεί η σοκολάτα. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακάτεψε το τριμμένο κολοκυθάκι, το λάδι, τα αυγά, το γιαούρτι, τη λιωμένη σοκολάτα και τη ζάχαρη. Σε ένα ξεχωριστό μπολ, ανακατέψε το αλεύρι, τη σόδα και το αλάτι. Ανακατέψτε το μείγμα του αλευριού στο μείγμα του κολοκυθιού μέχρι να ομογενοποιηθεί και στη συνέχεια ανακατέψτε τα κομματάκια σοκολάτας. Άδειασε το μείγμα στη φόρμα και ψήσε για περίπου 30-35 λεπτά (μέχρι μία οδοντογλυφίδα να βγαίνει καθαρή). Άφησε το να κρυώσει για 10 λεπτά πριν το βγάλεις από το ταψί. Εν τω μεταξύ, για να φτιάξεις το γλάσο, λιώσε τη μαύρη σοκολάτα όπως πριν και αφήσέ τη στην άκρη να κρυώσει για 5 λεπτά. Πρόσθεσε το τυρί κρέμα, το σιρόπι ή το μέλι και το αλάτι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Όταν κρυώσει τελείως το κέικ, άπλωσε το γλάσο από πάνω και τα πλαϊνά και σέρβιρε.

