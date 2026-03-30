Μαγειρείο απ’ τα παλιά

Του Νικόλα Μπάρδη

Στην φτωχομάνα του Βορρά, την όμορφη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στο Κορδελιό βρίσκουμε ένα παραδοσιακό μαγειρείο, που εξακολουθεί να έχει ξυλόφουρνο και πηγαίνει κόντρα στις επιταγές της σύγχρονης ζωής. Ο λόγος φυσικά για το εστιατόριο «Ο Σάκης» που λειτουργεί αδιάκοπα για περισσότερες από έξι δεκαετίες, και ο ιδιοκτήτης του κ. Σάκης Κουλτούκης δουλεύει εκεί από το 1966. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος και στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα, πρώτη φορά μπήκε στην κουζίνα του μαγαζιού 10 ετών, και έκτοτε δεν ξαναβγήκε ποτέ. Αγάπησε τόσο πολύ το μαγειρείο και τον ξυλόφουρνο, που όλες τις μέρες του τις περνά εκεί.

Ενώ μέσα σ’ όλα αυτά τα χρόνια έβλεπε τα μαγαζιά τριγύρω να αλλάζουν ταυτότητα και χαρακτήρα, αυτός, απ’ όταν απέκτησε το μαγαζί, αποφάσισε να το διατηρήσει αναλλοίωτο. Έτσι, ακόμη και σήμερα μετά από τόσα χρόνια εξακολουθεί να μαγειρεύει καθημερινά στον ξυλόφουρνο, καθώς γι’ αυτόν τα φαγητά εκεί ψήνονται καλύτερα και γίνονται πιο νόστιμα. Μάλιστα, συμβουλεύει όσους μαγειρεύουν στα σπίτια τους να μην ψήνουν σε υψηλή θερμοκρασία, αλλά σε πιο χαμηλή. Το καλό φαγητό θέλει χρόνο για να γίνει και η υπομονή είναι μεγάλη αρετή. Στο μαγειρείο του θα βρει κανείς φακές, σουτζουκάκια, αρακά με πατάτες, μοσχάρι κοκκινιστό και χοιρινό κοκκινιστό, κοτόπουλο με κριθαράκι και φυσικά τα περιζήτητα φασόλια φούρνου, που είναι το πιο viral πιάτο του μαγαζιού.

Όλη την περίοδο της λειτουργίας του το μαγειρείο έχει σταθερή πελατεία, ενώ χρόνο με τον χρόνο κερδίζει κι άλλους φανατικούς οπαδούς. Για τον κ. Σάκη το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στην γνησιότητα, αλλά και στις καλές τιμές. Σε μία εποχή που όλα πλέον κοστίζουν πολύ ακριβά, αυτός διατηρεί τις μερίδες σε φυσιολογικές τιμές, για να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν ένα ζεστό πιάτο με σπιτικό φαγητό. Γι’ αυτό και κάθε μέρα παραμερίζει την όποια κούραση έχει, και από τις πρώτες πρωινές ώρες πηγαίνει στο μαγαζί, ανάβει τους φούρνους και αρχίζει το μαγείρεμα. Είναι μία συνήθεια που του δίνει ζωή, ενώ το κάνει με αγάπη και μπόλικο μεράκι. Φυσικά, όταν βρίσκει χρόνο, κοιτάει και τις κριτικές στο διαδίκτυο, για να παίρνει feedback απ’ τους πελάτες!

Σίγουρα δεν είναι όλες οι μέρες το ίδιο, και ενδεχομένως κάποιες φορές να τσακώνεται με την σύζυγό του, κα. Νίνα Κουλτούκη, που τον βοηθά στην επιχείρηση, όμως στο τέλος της ημέρας τα έχουν ξεπεράσει όλα, και τρώνε μαζί, μονιασμένοι στο ίδιο τραπέζι. Μέσα στην ζεστή ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο ξυλόφουρνος φτιάχνονται καθημερινά πεντανόστιμα πιάτα, που κουβαλούν μέσα τους την γαστρονομική παράδοση του τόπου, και συνάμα κρατούν ζωντανή την λαϊκή κουζίνα της Θεσσαλονίκης. Αν βρεθείτε στην συμπρωτεύουσα, αξίζει να κάνετε μία επίσκεψη σ’ αυτό το μαγειρείο, και να δοκιμάσετε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ του κ. Σάκη. Η εμπειρία θα σας μείνει αξέχαστη, και θα του βάλετε κι εσείς πέντε αστέρια!

