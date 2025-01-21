Στα 18,8 δισ. ευρώ αυξήθηκε το πλεόνασμα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2024 έναντι 18,06 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Στο διάστημα αυτό του 2024, άνοδο κατά 999,6 εκατ. ευρώ ή 4,9% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 21,3 δισ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 295,7 εκατ. ευρώ ή 13,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. ευρώ. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 9,7%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 5,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 57,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 84,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Πιο αναλυτικά, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 4,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2023 και διαμορφώθηκαν στα 21,3 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,3% στα 11,7 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 0,5% στα 8,4 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.2 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,5%, ενώ άνοδο κατά 18,5% σημείωσαν και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,4 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 3,5% στα 3.6 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 11,7% στα 1.2 δισ. ευρώ. Αυξημένες κατά 13,0% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.2 δισ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, μείωση κατά 3,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,1 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 13,3% στα 1.5 δισ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν πτώση κατά 53,3% και διαμορφώθηκαν στα 14,6 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατέγραψε άνοδο κατά 9,7% και διαμορφώθηκε σε 35,06 εκατομμύρια ταξιδιώτες, έναντι 31.9 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 10,2% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 9,6%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 21,3 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 10,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,1% και διαμορφώθηκε σε 13,7 εκατ.. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 11,5% και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 9,3%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 13,8% και διαμορφώθηκε σε 5,3 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 7,8% και διαμορφώθηκε σε 1,9 εκατ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 9,8% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,9 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 1,1% και διαμορφώθηκε σε 4,49 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 8,1% σε 1,4 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 54,3% και διαμορφώθηκε σε 15,2 χιλ. ταξιδιώτες.

Πηγή: skai.gr

