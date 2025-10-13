Οι τιμές του χρυσού καταγράφουν νέο ρεκόρ την Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές ενέτειναν τις επενδύσεις τους σε ασφαλή καταφύγια, μετά την αναζωπύρωση των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή δασμών στην Κίνα, ενώ οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ ενίσχυσαν την ελκυστικότητα του μετάλλου.

Το ασήμι επίσης σημείωσε άνοδο σε ιστορικα υψηλά, ακολουθώντας την άνοδο του χρυσού.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 4.077,22 δολάρια ανά ουγγιά με άνοδο 1,54%, ενώ το ασήμι διαπραγματεύεται στα 51,69 δολάρια με άνοδο 3,20%.

Ο Τραμπ αναζωπύρωσε τον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ με την Κίνα την Παρασκευή, απειλώντας με δασμούς 100% στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανακοινώνοντας νέους ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμου λογισμικού έως την 1η Νοεμβρίου, ως αντίποινα στην απόφαση του Πεκίνου να περιορίσει τις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών, σημειώνει το Reuters.

Ωστόσο, ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, έγραψε: «Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά!»

Οι εμπορικές εντάσεις παραμένουν στο επίκεντρο των αγορών, δήλωσε ο αναλυτής της UBS Giovanni Staunovo, προσθέτοντας ότι «ενώ έχουν χαλαρώσει μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, η απειλή επιβολής πρόσθετων δασμών 100% παραμένει».

Η Bank of America αύξησε τις προβλέψεις της για τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων τη Δευτέρα, ανεβάζοντας τις προοπτικές για το 2026 για το χρυσό στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά και για το ασήμι στα 65 δολάρια ανά ουγγιά.



