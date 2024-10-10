Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών και στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.410 μονάδων.

Η αγορά κινήθηκε πτωτικά για τέταρτη συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες σε ποσοστό 1,83%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 1.411,61 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,54%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 109 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 23.873.016 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,67%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+0,82%), Coca Cola HBC (+0,61%) και του ΔΑΑ (+0,61%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-1,91%), της Lamda Development (-1,82%), του ΟΤΕ (-1,64%) και της Μυτιληναίος (-1,63%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Εθνική με 7.294.687 και 3.792.294 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 28,22 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 11,36 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 30 μετοχές, 66 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank+29,11% και Προοδευτική +10,00%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -8,73% και Ικτίνος -8,41%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,0000 -0,60%

ALPHA BANK: 1,4700 -0,88%

AEGEAN AIRLINES: 10,1000 -1,46%

VIOHALCO: 5,6100 -0,71%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5800 -0,57%

ΔΑΑ: 7,5480 +0,61%

ΔΕΗ: 11,4100 -1,21%

COCA COLA HBC: 32,7400 +0,61%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8540 -0,86%

ΕΛΠΕ: 7,0000 -0,28%

ELVALHALCOR: 1,8300 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4220 -0,19%

ΕΥΔΑΠ: 5,5400 αμετάβλητη

EUROBANK: 1,9700 +0,82%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,5500 -1,82%

MOTOR OIL: 20,7000 -0,29%

JUMBO: 25,7000 -1,91%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,6600 -1,63%

ΟΛΠ: 27,1500 -0,18%

ΟΠΑΠ: 15,8100 -0,57%

ΟΤΕ: 15,5800 -1,64%

AUTOHELLAS: 10,4400 +0,58%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6670 -0,89%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7800 -0,37%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,4800 -0,20%

