Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών και στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.410 μονάδων.
Η αγορά κινήθηκε πτωτικά για τέταρτη συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες σε ποσοστό 1,83%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 1.411,61 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,54%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 109 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 23.873.016 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,67%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+0,82%), Coca Cola HBC (+0,61%) και του ΔΑΑ (+0,61%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-1,91%), της Lamda Development (-1,82%), του ΟΤΕ (-1,64%) και της Μυτιληναίος (-1,63%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Εθνική με 7.294.687 και 3.792.294 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 28,22 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 11,36 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 30 μετοχές, 66 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Bank+29,11% και Προοδευτική +10,00%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -8,73% και Ικτίνος -8,41%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 33,0000 -0,60%
ALPHA BANK: 1,4700 -0,88%
AEGEAN AIRLINES: 10,1000 -1,46%
VIOHALCO: 5,6100 -0,71%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5800 -0,57%
ΔΑΑ: 7,5480 +0,61%
ΔΕΗ: 11,4100 -1,21%
COCA COLA HBC: 32,7400 +0,61%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8540 -0,86%
ΕΛΠΕ: 7,0000 -0,28%
ELVALHALCOR: 1,8300 αμετάβλητη
ΕΘΝΙΚΗ: 7,4220 -0,19%
ΕΥΔΑΠ: 5,5400 αμετάβλητη
EUROBANK: 1,9700 +0,82%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,5500 -1,82%
MOTOR OIL: 20,7000 -0,29%
JUMBO: 25,7000 -1,91%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,6600 -1,63%
ΟΛΠ: 27,1500 -0,18%
ΟΠΑΠ: 15,8100 -0,57%
ΟΤΕ: 15,5800 -1,64%
AUTOHELLAS: 10,4400 +0,58%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6670 -0,89%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7800 -0,37%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,4800 -0,20%
