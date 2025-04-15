Συνεδρίασε η κυβερνητική επιτροπή για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η Κυβερνητική Επιτροπή αρμόδια για τη διαμόρφωση των πολιτικών και στρατηγικών στόχων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΣΔΑΜ) και των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

Στόχος της συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για το διαμορφωμένο στρατηγικό πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς και για την πορεία υλοποίησης των προβλέψεων της εθνικής στρατηγικής στις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια ενεργειακά ουδέτερη οικονομία.

Έμφαση δόθηκε στην έως σήμερα πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε ότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027, που υποβλήθηκε τέλος Μαρτίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπεται η δημιουργία διακριτής προτεραιότητας STEP για τη στήριξη επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς (καθαρές & αποδοτικές τεχνολογίες, ψηφιακές τεχνολογίες, βιοτεχνολογίες), λαμβάνοντας υπόψη τις νέες πολιτικές προτεραιότητες που θέτει η Ε.Ε. για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Τα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής ενημερώθηκαν επίσης για την πορεία αξιοποίησης των πόρων που είναι διαθέσιμοι αποκλειστικά για την Ελλάδα έως το τέλος του 2025, στο πλαίσιο του Πυλώνα 3 (Μηχανισμός Δανειακής Διευκόλυνσης του Δημόσιου Τομέα / PSLF), ύψους 314,4 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα, έως σήμερα 80,7 εκ. ευρώ από αυτούς τους πόρους έχουν ήδη εγκριθεί για έργα προς όφελος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Για το υπόλοιπο ποσό ύψους 233,8 εκ. ευρώ στις 5 Μαρτίου 2025 η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού ΔΑΜ ενέκρινε ομόφωνα την ακόλουθη κατανομή τους ανά Περιφέρεια, όπως ενημέρωσε σχετικά την Κυβερνητική Επιτροπή ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ κ. Πελοπίδας Καλλίρης: 110 εκ. ευρώ για την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. 63,8 εκ. ευρώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 20 εκ. ευρώ για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 20 εκ. ευρώ για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 20 εκ. ευρώ για την Περιφέρεια Κρήτης.

Τέλος, η Επιτροπή συμφώνησε ομόφωνα τη συνέχιση της παροχής κατάλληλων κινήτρων προς όφελος των περιοχών Δ.Α.Μ., με απώτερο στόχο τη στήριξη της επιτυχούς υλοποίησης των πολιτικών και στρατηγικών στόχων του εθνικού σχεδιασμού για τις εν λόγω περιοχές.

