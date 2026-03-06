Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί στα επίπεδα των 2.150 μονάδων.

Η αγορά υποχωρεί μετά από δύο συνεδριάσεις ανοδικής αντίδρασης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει άνοδο 4,70%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, υπεραποδίδουν οι τίτλοι της Motor Oil, της Elvalhalcor και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.150,38 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,99%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.177,48 μονάδες (+0,26%) και κατώτερη τιμή στις 2.136,21 μονάδες (-1,64%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 79,51 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+4,07%), Elvalhalcor (+2,42%), των ΕΛΠΕ (+1,90) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,28%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-3,17%), του ΟΛΠ (-2,34%), της Εθνικής (-2,23%) και της ΔΕΗ (-2,12%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 2.568.527 και 1.907.252 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 13,13 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,89 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 74 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές CPI (+4,17%) Motor Oil (+4,07%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (-5,98%) και Mermeren (-4,76%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

