Σημαντική βελτίωση του κλίματος στην ελληνική αγορά πληροφορικής τον Σεπτέμβριο

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού τον Σεπτέμβριο. Ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 123,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο (από 105,1 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα), σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι (όταν κινούνται στις 112,2 μονάδες).

Σύμφωνα με την Έκθεση Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον μήνα Σεπτέμβριο, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν σημαντικά στις +52 μονάδες από +29 μονάδες, ενώ ανοδικά - αλλά ηπιότερα - κινούνται οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση και διαμορφώνονται στις +43 μονάδες τον Σεπτέμβριο (από +33 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα).

Οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης βελτιώνονται σημαντικά στις +52 μονάδες (από +19 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο έναν μήνα νωρίτερα), ενώ αντίθετα κινούνται οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση (+24 μονάδες από +33 μονάδες). Από την άλλη, οι τιμές διαμορφώθηκαν σε ήπια πληθωριστικά επίπεδα, στις +24 μονάδες από τις +19 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Συνολικά, στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε μικρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, αλλά βελτίωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε τον Σεπτέμβριο και διαμορφώθηκε στις 106,2, από τις 108,9 μονάδες τον Ιούλιο.

Η υποχώρηση αυτή προέρχεται από την εξασθένιση των προσδοκιών στους επιχειρηματικούς τομείς και αρκετούς επιμέρους κλάδους, με εξαίρεση το Λιανικό Εμπόριο,, όπου φαίνεται να επανέρχεται η αισιοδοξία μετά τους θερινούς μήνες. Η πτωτική πορεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανακόπτεται, με τις πολύ απαισιόδοξες προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους να περιορίζονται.

Στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για τις εξαγωγές έχουν επιδεινωθεί, στοιχείο ενδεικτικό των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν στο διεθνές εμπόριο. Στις Κατασκευές, η διόρθωση του δείκτη είναι αναμενόμενη κυρίως στα Ιδιωτικά Έργα, καθώς ο δείκτης κινείται γενικά σε πολύ υψηλά επίπεδα για αρκετούς μήνες, ενώ στις Υπηρεσίες ο δείκτης υποχωρεί στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 12 μηνών.

«Οι κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ιδίως για μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος, πιθανώς επηρέασαν θετικά μέρος των νοικοκυριών, καθώς αμβλύνθηκε η απαισιοδοξία σε κάποιες μεταβλητές, ωστόσο οι εκτιμήσεις από μεγάλο μέρος των νοικοκυριών παραμένουν ακόμη σχετικά αρνητικές», αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Η πορεία στην ΕΕ

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο ενισχύθηκε τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα, κυρίως, της βελτίωσης των προσδοκιών στη Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, με το Λιανικό εμπόριο να εξασθενεί και τις προσδοκίες στις Κατασκευές να παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Πιο συγκεκριμένα, στη Βιομηχανία ο δείκτης ενισχύθηκε τον Σεπτέμβριο (+0,3), λόγω των αισιόδοξων προβλέψεων παραγωγής τους προσεχείς μήνες, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις παραγγελιών-ζήτησης, με τα αποθέματα να διατηρούνται στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα.

Στις Υπηρεσίες, οι προσδοκίες βελτιώθηκαν ήπια (+0,4) ως αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης των προβλέψεων της μελλοντικής ζήτησης και της ηπιότερης ενίσχυσης των εκτιμήσεων της τρέχουσας ζήτησης, με τις εκτιμήσεις της τρέχουσας κατάστασης να εξασθενούν έντονα.

Το Λιανικό εμπόριο υποχώρησε κατά μία μονάδα λόγω των απαισιόδοξων εκτιμήσεων της τρέχουσας κατάστασης και των αποθεμάτων, με τις προβλέψεις της μελλοντικής κατάστασης, στον αντίποδα, να βελτιώνονται. Στις Κατασκευές, ο αντίστοιχος δείκτης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (+0,1), με τις προσδοκίες για την απασχόληση να εξασθενούν, ενώ οι εκτιμήσεις του επιπέδου παραγγελιών βελτιώνονται ελαφρά.

Τέλος, όσον αφορά την καταναλωτική εμπιστοσύνη, αυτή βελτιώθηκε ήπια (+0,5), αντανακλώντας τις λιγότερο απαισιόδοξες εκτιμήσεις για την μελλοντική κατάσταση των νοικοκυριών, αλλά και την πρόθεση των καταναλωτών για μείζονες αγορές, με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού τους, αλλά και τις προβλέψεις για τη γενική κατάσταση κάθε χώρας, να παραμένουν αμετάβλητες.

Σε ό,τι αφορά τις τάσεις στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης υποχώρησε στην Ολλανδία (-0,7) και ηπιότερα στη Γερμανία (-0,4), ενώ βελτιώθηκε στην Ισπανία (+3,0) και στην Ιταλία (+0,7). Από την άλλη, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στη Γαλλία (+0,3) και την Πολωνία (+0,1).

