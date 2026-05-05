Χατζηθεοδοσίου στον ΣΚΑΪ: Καλή ιδέα η 4ήμερη εργασία, αλλά ανεφάρμοστη

Ως καλή αλλά ανεφάρμοστη χαρακτήρισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επισημαίνοντας πως είναι «εκτός τόπου και χρόνου», ειδικά σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις ζητούν και έχουν ανάγκη από προσωπικό.

«Σαν ιδέα αν με ρωτάτε είναι καλή, αλλά δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Άλλωστε εκεί που έχει εφαρμοστεί, μιλάμε για συγκεκριμένους κλάδους, όχι εντάσεως εργασίας. Τι θα κάνει δηλαδή το εστιατόριο, την 5η ημέρα πώς θα δουλεύει; Πώς θα δουλέψει η εμπορική επιχείρηση; Στην Ολλανδία και την Αμερική εφαρμόζεται μόνο σε ειδικούς κλάδους».

Και εξήγησε λέγοντας:

«Αν έχω έναν προγραμματιστή να μου κάνει κάποια δουλειά, δεν έχει νόημα να δουλεύει 3-5 μέρες, γιατί βασικά αγοράζω το μυαλό του. Στην πράξη στη χώρα μας είναι ανεφάρμοστο. Δεν μπορούμε να συζητάμε για μειωμένο ωράριο, τη στιγμή που μας λείπουν αποδεδειγμένα πάνω από 200.000 εργαζόμενοι».

Πηγή: skai.gr

