Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και ECOFIN.

Σήμερα, θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Eurogroup, όπου η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης, την ευρωπαϊκή ένωση κεφαλαιαγορών και το ψηφιακό ευρώ, καθώς επίσης και προετοιμασία της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου.

Στη συνεδρίαση του ECOFIN, που θα διεξαχθεί αύριο, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ αναμένεται να εγκριθούν τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια της Πορτογαλίας και της Λιθουανίας. Η ημερήσια συζήτηση περιλαμβάνει, επίσης, συζήτηση για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθώς και συντονισμό των ευρωπαϊκών θέσεων ενόψει της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και Κεντρικών Τραπεζιτών των G20 (23- 24 Οκτωβρίου) και της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (21- 26 Οκτωβρίου). Αναμένεται, παράλληλα, να εγκριθούν συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφορικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα, ενόψει της 29ης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP29), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11- 22 Νοεμβρίου.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Χατζηδάκης θα έχει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

