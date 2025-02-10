Τις 16 σημαντικές τάσεις που διαμορφώνουν την αγορά εργασίας το 2025, στο πλαίσιο της μελέτης «Επιταχύνοντας την Προσαρμοστικότητα - Παγκόσμιες Τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού 2025», παρουσίασε ο όμιλος ManpowerGroup στο 55ο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου περισσότεροι από 3.000 ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου και 60 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν τις προκλήσεις, ευκαιρίες και νέες δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον της απασχόλησης.

Οι τάσεις κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις που διαμορφώνουν τον κόσμο της απασχόλησης:

Διευρυμένο Ανθρώπινο Δυναμικό

Νέοι Τρόποι Εργασίας

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Επιτάχυνση της Παγκόσμιας Αλλαγής

Το Διευρυμένο Ανθρώπινο Δυναμικό

Ένα ολοένα και πιο ποικιλόμορφο παγκόσμιο ανθρώπινο δυναμικό θα επηρεάσει το μέλλον της απασχόλησης, καθορίζοντας ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για εργασία, καθώς και πότε και πώς θα εργάζονται. Οι σύγχρονες τάσεις του διευρυμένου ανθρώπινου δυναμικού αναδιαμορφώνουν την αγορά εργασίας, απαιτώντας στοχευμένες στρατηγικές προσαρμογής. Η Generation Z εισέρχεται στο εργασιακό περιβάλλον με δεξιότητες αλλά και προκλήσεις στη δέσμευση (ΤΑΣΗ #1 – Η Gen Z αποκτά δεξιότητες), ενώ οι Millennial μάνατζερ βρίσκονται υπό έντονες πιέσεις, επηρεάζοντας τη σταθερότητα των οργανισμών (ΤΑΣΗ #2 – Οι Millennial managers βιώνουν «πίεση»). Παράλληλα, το μισθολογικό χάσμα των φύλων παραμένει σημαντική πρόκληση, με ανάγκη για περισσότερες ίσες ευκαιρίες (ΤΑΣΗ #3 – Μείωση του χάσματος φύλου στην αγορά εργασίας), ενώ η δέσμευση των επιχειρήσεων στη διαφορετικότητα και την ένταξη (DEIB) διατηρείται σταθερή, με την τεχνητή νοημοσύνη να διαδραματίζει ρόλο στη δημιουργία δικαιότερων συνθηκών απασχόλησης (ΤΑΣΗ #4 – Σταθερή δέσμευση στη DEIB).

Νέοι Τρόποι Εργασίας: Η Αλλαγή του Εργασιακού Περιβάλλοντος

Από το 2020, η εργασία άλλαξε ριζικά, με περισσότερη τηλεργασία και ευέλικτα μοντέλα. Εργοδότες και εργαζόμενοι συνεχίζουν να προσαρμόζονται σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα.

Η αλλαγή του εργασιακού περιβάλλοντος καθορίζεται από την αυξανόμενη πίεση για παραγωγικότητα, την ανάγκη για δημιουργικότητα και την αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων πρώτης γραμμής (ΤΑΣΗ #5 – Πίεση που τροφοδοτείται από την παραγωγικότητα) & (ΤΑΣΗ #7 – Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής στο προσκήνιο). Το άγχος και οι νέες απαιτήσεις που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν καλύτερη υποστήριξη από τους εργοδότες, ενώ τα υβριδικά μοντέλα εργασίας προωθούν την καινοτομία και την κοινωνική διασύνδεση (ΤΑΣΗ #6 – Δημιουργικότητα και εξέλιξη στον χώρο εργασίας). Παράλληλα, η gig economy και η ταχεία συγκέντρωση ταλέντων οδηγούν σε νέες μορφές απασχόλησης, καθιστώντας κρίσιμη την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ευελιξία στην αγορά εργασίας. (ΤΑΣΗ #8 – Ταχεία συγκέντρωση ταλέντων)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Οι νέοι τρόποι εργασίας διαμορφώνονται από την ταχύτατη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, την ανάγκη για ανθεκτικότητα σταδιοδρομίας, την αυξανόμενη σημασία της κυβερνοασφάλειας και τη θεσμοθετημένη καινοτομία. (ΤΑΣΗ #9 Τεχνητή Νοημοσύνη: Από τον ενθουσιασμό στη στρατηγική εφαρμογή της), (ΤΑΣΗ #10 – Ανθεκτικότητα σταδιοδρομίας και νέες δεξιότητες) & (ΤΑΣΗ #11 – Κυβερνοασφάλεια: Η νέα πρόκληση). Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε τεχνολογικές λύσεις και ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ η θεσμική καινοτομία γίνεται κεντρικός άξονας για τη βιωσιμότητα. Με την προσαρμογή σε αυτές τις τάσεις, οργανισμοί και εργαζόμενοι αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη νέα ψηφιακή εποχή. (ΤΑΣΗ #12 – Θεσμική Καινοτομία: Αναγκαία προσαρμογή για βιώσιμη ανάπτυξη).

Επιτάχυνση της Παγκόσμιας Αλλαγής

Στην εποχή της Βιομηχανίας 4.0, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν κρίσιμες ελλείψεις ταλέντου σε παγκόσμιο επίπεδο, παράλληλα με γεωπολιτικές αστάθειες και προκλήσεις βιωσιμότητας και περιβάλλοντος. Ο εκδημοκρατισμός της Τεχνητής Νοημοσύνης επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αναδιαμορφώνει τη δομή των οργανισμών. Ο μετασχηματισμός των πράσινων επιχειρήσεων οδηγεί στη δημιουργία εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας και απαιτεί την προσαρμογή δεξιοτήτων σε βιώσιμες πρακτικές (ΤΑΣΗ #13 – Μετασχηματισμός πράσινων επιχειρήσεων). Η γεωπολιτική αβεβαιότητα προκαλεί διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και επηρεάζει τις αγορές εργασίας, ενώ η μετατόπιση της εργασιακής δύναμης αλλάζει την ισορροπία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων (ΤΑΣΗ #14 – Γεωπολιτική αβεβαιότητα), (ΤΑΣΗ #15 –Η μετατόπιση της εργασιακής δύναμης). Τέλος, η έλλειψη ταλέντων παραμένει σταθερή πρόκληση, με την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν σε τεχνολογίες ΑΙ και προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. (ΤΑΣΗ #16 – Έλλειψη ταλέντου: Η «σταθερά» σε ένα αβέβαιο μέλλον).

Σχολιάζοντας τις νέες τάσεις της «Εποχής της Προσαρμοστικότητας», ο κ. Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας, δήλωσε: «Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, όπου οι τεχνολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η έλλειψη ταλέντου αναδιαμορφώνουν το μέλλον της απασχόλησης. Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η στροφή στις πράσινες θέσεις εργασίας και η ανάγκη για ανθεκτικότητα σταδιοδρομίας απαιτούν από τις επιχειρήσεις μια νέα προσέγγιση: επένδυση στη συνεχή εκπαίδευση, ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργία ευέλικτων στρατηγικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Στη ManpowerGroup, αναγνωρίζουμε ότι η προσαρμοστικότητα δεν είναι απλώς επιλογή, αλλά προϋπόθεση επιτυχίας. Οι οργανισμοί που θα τολμήσουν να καινοτομήσουν, να αξιοποιήσουν τη δυναμική των νέων τεχνολογιών και να ενισχύσουν την ανθρώπινη σύνδεση στον χώρο εργασίας, θα είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αγοράς».

Οι απαντήσεις στην έρευνα συλλέχθηκαν από την 1η έως την 31η Οκτωβρίου 2024 και 40.413 εργοδότες σε 42 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 525 Ελλήνων εργοδοτών.



