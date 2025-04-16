Λογαριασμός
ΤτΕ: Πλεόνασμα €3,318 δισ. στο πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού στο τρίμηνο

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού το ίδιο χρονικό διάστημα διαμορφώθηκαν σε 16.852 εκατ. ευρώ, έναντι 14.861 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024

Τράπεζα της Ελλάδος

Πλεόνασμα 3,318 δισ. ευρώ παρουσίασε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Μάρτιος, έναντι πλεονάσματος 2,268 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

Όσον αφορά το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, το ίδιο διάστημα παρουσίασε πλεόνασμα 1.465 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 359 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. 

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 16.852 εκατ. ευρώ, από 14.861 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 15.478 εκατ. ευρώ, από 14.343 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024.

