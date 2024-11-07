Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Σε μείωση του βασικού επιτοκίου δανεισμού από 5% σε 4,75% προχώρησε η Τράπεζα της Αγγλίας, όπως ανέμεναν οι περισσότεροι οικονομολόγοι.
Η απόφαση ελήφθη με ψήφους οκτώ έναντι μίας από τα μέλη της Επιτροπής Νομισματικών Υποθέσεων της κεντρικής τράπεζας.
Είχε προηγηθεί τον Αύγουστο η πρώτη μείωση του επιτοκίου μετά από τέσσερα χρόνια, από 5,25% σε 5%. Η απόφαση είχε ληφθεί μετά από την επιστροφή του πληθωρισμού στο στόχο του 2%.
Η νέα μείωση ακολουθεί την περαιτέρω πτώση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο στο 1,7%. Είναι η πρώτη φορά που το επιτόκιο βρίσκεται κάτω από το 5% από τον Ιούνιο του 2023.
Πάντως μέτρα από τον πρόσφατο προϋπολογισμό που παρουσίασε η κυβέρνηση των Εργατικών δημιουργούν συνθήκες ανόδου του πληθωρισμού, επισημαίνουν οι αναλυτές. Αυτά περιλαμβάνουν την αύξηση του κατώτατου μισθού και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.
