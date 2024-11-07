Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Αύξηση οικονομικών μεγεθών στο εννεάμηνο του 2024

Σε 1,985 δισ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο εννεάμηνο του 2024 αυξημένες κατά 4,9%, με όλους τους γεωγραφικούς τομείς να καταγράφουν άνοδο, χάρη στους αυξημένους όγκους πωλήσεων των βασικών προϊόντων και στα βελτιωμένα επίπεδα τιμών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα κέρδη EBITDA για το εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 14,6% και ανήλθαν σε 455 εκατ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση, αναπροσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους 18 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο. Τα περιθώρια κερδοφορίας αυξήθηκαν ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης λειτουργικής αποδοτικότητάς, του ενεργειακού μείγματος, το οποίο έχει βελτιωθεί και του μειωμένου κόστους καυσίμων.

Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 164 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε συγκρίσιμη βάση. Ισχυρή συνεισφορά από την Titan America, η οποία κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 2% και αύξηση κερδών EBITDA κατά 10%, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20% το εννεάμηνο του 2024 και ανήλθαν σε 238 εκατ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση και τα κέρδη ανά μετοχή για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε 3,19 ευρώ.

Οι επενδυτικές δαπάνες διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε 181 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Πράσινης Ανάπτυξης 2026, ο Όμιλος υπέγραψε τον Σεπτέμβριο σύμβαση για μελέτη Βασικού Σχεδιασμού (FEED) για το έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα IFESTOS στην Ελλάδα.

Επίσης, ο Όμιλος έχει συμφωνήσει έως και σήμερα εξαγορές 3 λατομείων αδρανών υλικών, 1 λατομείου αργίλου και 1 μονάδας έτοιμου σκυροδέματος.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία εισαγωγής των δραστηριοτήτων της Titan America σε χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προχωρά σύμφωνα με το πρόγραμμα. Σημαντικά στάδια έχουν ολοκληρωθεί ενώ στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να γίνει η εισαγωγή το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

