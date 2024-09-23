Τράπεζα Κύπρου: Επιστροφή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα την Διοίκηση και στελέχη της Τραπέζης Κύπρου, με αφορμή την επάνοδο της τράπεζας στο Χ.Α, μετά από επτά έτη, και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια Αγορά .

Ο κ. Τάκης Αράπογλου, Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου, κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι.

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου, τόνισε, μεταξύ των άλλων:

«Με ιδιαίτερη χαρά η Τράπεζα Κύπρου επανέρχεται μετά από 7 χρόνια απουσίας στο ελληνικό χρηματιστήριο . Η αποχώρησή μας το 2017 και η ένταξή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου κρίθηκε και αποδείχθηκε απαραίτητη για να διασφαλίσει η τράπεζα παρουσία στις αγορές. Στα χρόνια που ακολούθησαν αποδείχθηκε ότι το Χρηματιστήριο του Λονδίνου μας στερούσε αναγνωρισιμότητα από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών και τη δυνατότητα σύγκρισης με τράπεζες και σύγκρισης με ομοειδείς σε μέγεθος και γεωγραφική δραστηριότητα τράπεζες και κάλυψης από αναλυτές. Έτσι η πρόοδος που σημείωνε συνεχώς η τράπεζα δεν απεικονίζονταν ικανοποιητικά στην τιμή της μετοχής που είχε χαμηλό όγκο συναλλαγών. Αυτό με τη σειρά του απέτρεπε πολλούς επενδυτές να ενδιαφερθούν και να επενδύσουν τη μετοχή.

Μετά από σε βάθος συζητήσεις με αναλυτές και επενδυτές και με την ομοφωνία των μετόχων μας αποφασίσαμε την μεταφορά μας στο Χ.Α με την πεποίθηση ότι η μετοχή μας αποκτήσει μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα, καθώς θα τύχει της προσοχής περισσότερων αναλυτών και επενδυτών. Το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι μία ώριμη αγορά με αυξανόμενη φήμη που συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος τόνισε:" Η ελληνική αγορά υποδέχεται θερμά τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της Κύπρου ο οποίος έχει μία μακρά πορεία 125 ετών. Σήμερα είναι η δεύτερη φορά που το Χ.Α υποδέχεται την τράπεζα Κύπρου. Η πρώτη ήταν το Νοέμβριο του 2000. Η κρίση των αρχών του 2010 ανέκοψε την αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας και οι μετοχές της διαγράφηκαν τον Ιανουάριο του 2017. Ακολούθησε η εφαρμογή ενός πλάνου εξυγίανσης που επανέφερε την τράπεζα σε τροχιά ανάπτυξης. Σήμερα με ισχυρή διοίκηση, με έντονη αναπτυξιακή πορεία, με κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ και υψηλή διασπορά είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει ένα νέο σημαντικό μέλος του τραπεζικού κλάδου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η απόφαση ης διοίκησης της Τράπεζας για επανεισαγωγή των μετοχών της στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί επιβεβαίωση του ρόλου που διαδραματίζει πλέον το Χ.Α και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Αναδεικνύει και τα πολλαπλά οφέλη που συνεπάγεται η είσοδος των μετοχών μίας επιχείρησης στο Χρηματιστήριο".

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου επεσήμανε ότι η επανεισαγωγή των μετοχών της Τραπέζης Κύπρου στο Χ.Α αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά και αποτυπώνει την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Πηγή: skai.gr

