Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνες σχετικά με τις εισαγωγές ρομποτικής, βιομηχανικών μηχανημάτων και ιατρικών συσκευών, μια κίνηση που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για νέους δασμούς και να αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές, τα νοσοκομεία και τους κατασκευαστές, σημειώνει το CNBC.

Το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι έρευνες, που ξεκίνησαν στις 2 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το «Άρθρο 232» του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου, θα αξιολογήσουν εάν οι εν λόγω εισαγωγές απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα αρχεία του Ομοσπονδιακού Μητρώου.

Ποια προϊόντα αφορά

Οι τελευταίες έρευνες επεκτείνουν τον κατάλογο των ειδών που ενδέχεται να υποστούν υψηλότερους δασμούς, ώστε να συμπεριλάβουν εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όπως χειρουργικές μάσκες, αναπνευστήρες N95, γάντια και άλλα ιατρικά αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένων συρίγγων, βελόνων και συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Επεκτείνονται επίσης σε εισαγόμενο ιατρικό εξοπλισμό, όπως αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομειακά κρεβάτια και διαγνωστικές και θεραπευτικές συσκευές, όπως βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης και καρδιακές βαλβίδες.

Οι έρευνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία για την επιβολή νέων τομεακών δασμών με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής αγαθών που θεωρούνται κρίσιμα για την εθνική ασφάλεια.

Το υπουργείο ζητά από τις εταιρείες να υποβάλουν σχόλια σχετικά με την προβλεπόμενη ζήτηση για αυτά τα προϊόντα και το κατά πόσον η εγχώρια παραγωγή μπορεί να καλύψει την τοπική ζήτηση, καθώς και σχετικά με τον ρόλο των ξένων αλυσίδων εφοδιασμού.

Οι εταιρείες καλούνται επίσης να περιγράψουν τον αντίκτυπο των ξένων επιδοτήσεων και αυτό που η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως «αρπακτικές εμπορικές πρακτικές».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη επικαλεστεί το Άρθρο 232 για να επιβάλει δασμούς σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, χαλκό, χάλυβα και αλουμίνιο.

Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σχετικά με τις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων, ημιαγωγών και εξαρτημάτων τσιπ, όπως δίσκοι πυριτίου, εξοπλισμός κατασκευής τσιπ και συναφή προϊόντα, αντανακλώντας τις ανησυχίες της Ουάσιγνκτον σχετικά με την εξάρτηση από αλυσίδες εφοδιασμού του εξωτερικού.

Τυχόν νέοι δασμοί που θα προκύψουν από τις τομεακές έρευνες θα προστεθούν στους δασμούς που επιβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένες χώρες, αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία έχουν συνάψει συμφωνίες που θα μπορούσαν να τις προστατεύσουν από επιπλέον δασμούς.

Οι ΗΠΑ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το Μεξικό και την Κίνα για τα μηχανήματα, με τις εισαγωγές από τις δύο χώρες να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 18% και το 17% των συνολικών αγορών μηχανημάτων των ΗΠΑ το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ενδέχεται να είναι από τους κλάδους που θα πληγούν περισσότερο από τους τελευταίους πιθανούς δασμούς, καθώς αντιπροσώπευε τη μεγαλύτερη ζήτηση για βιομηχανικά ρομπότ -13.747 εγκαταστάσεις πέρυσι, σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής. Τα περισσότερα από αυτά τα ρομπότ ήταν εισαγόμενα, με λίγους κατασκευαστές να τα παράγουν στις ΗΠΑ, ανέφερε η ομοσπονδία.

Νοσοκομεία και ασθενείς

Οι πιθανοί δασμοί σε ιατρικές συσκευές και προστατευτικό εξοπλισμό θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος για τα νοσοκομεία και τους ασθενείς, μειώνοντας την πρόσβαση σε κρίσιμο εξοπλισμό και περίθαλψη, προειδοποίησαν οι ειδικοί.

«Οι εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας MedTech ήδη εκφράζουν ανησυχίες για την εφοδιαστική αλυσίδα και δεν μπορούμε να αντέξουμε την αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης για τους ασθενείς ή για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης», δήλωσε ο Scott Whitaker, Διευθύνων Σύμβουλος της AdvaMed, της εμπορικής ένωσης που εκπροσωπεί τους κατασκευαστές ιατρικής τεχνολογίας και συσκευών. «Η πραγματικότητα είναι ότι οποιαδήποτε αύξηση του κόστους θα επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τα προγράμματα υγείας που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους, όπως το Medicare και το Medicaid.

Οι νοσοκομειακές ενώσεις έχουν επίσης κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου φέτος, προειδοποιώντας ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα μπορούσαν να βλάψουν την ποιότητα της περίθαλψης.

Ο Rick Pollack, Διευθύνων Σύμβουλος της American Hospital Association, δήλωσε τον Απρίλιο ότι «οι διαταραχές στη διαθεσιμότητα αυτών των κρίσιμων συσκευών - πολλές από τις οποίες προέρχονται από το εξωτερικό- ενδέχεται να διαταράξουν την περίθαλψη των ασθενών».

