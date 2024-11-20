Νέο υψηλό ρεκόρ σημείωσε το Bitcoin το οποίο ξεπέρασε τα 94.000 δολάρια μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν σε συζητήσεις για την εξαγορά της εταιρείας συναλλαγών κρυπτογράφησης Bakkt Holdings.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι ο όμιλος Trump Media and Technology Group βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαγοράς της εταιρείας συναλλαγών κρυπτογράφησης Bakkt Holdings.

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο και πιο γνωστό κρυπτονόμισμα στον κόσμο, έχει υπερδιπλασιαστεί φέτος φτάνοντας την Τετάρτη (ώρα Ασίας) στα 92.104 δολάρια, έχοντας πρώτα αγγίξει το υψηλό ρεκόρ των 94.078 δολαρίων μόλις προς το τέλος της προηγούμενης συνεδρίας.

Ο Tony Sycamore, αναλυτής αγοράς στην IG, δήλωσε ότι η άνοδος του bitcoin σε υψηλό ρεκόρ υποστηρίχθηκε από το δημοσίευμα για πιθανή συμφωνία με τον Τραμπ.

Τα κρυπτονομίσματα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, καθώς οι traders στοιχηματίζουν ότι όσα υποσχέθηκε ο Τραμπ για στήριξη στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία θα γίνει πράξη και θα οδηγείσει σε ένα λιγότερο περιοριστικό ρυθμιστικό καθεστώς δίνοντας λίγη ζωή στο υποτονικό μέχρι πρότινος bitcoin.

Ο αυξανόμενος ενθουσιασμός ανέβασε την αξία της παγκόσμιας αγοράς κρυπτονομισμάτων πάνω από τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ιστορικό υψηλό, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία της πλατφόρμας CoinGecko.

Πηγή: skai.gr

