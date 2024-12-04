The Second Growthfund Summit - Λόρδος Maude: Η Ελλάδα εμπνέει σεβασμό

«Η Ελλάδα έχει βιώσει μία εντυπωσιακή μεταμόρφωση τα τελευταία χρόνια και μου εμπνέει σεβασμό και θαυμασμό», τόνισε ο Francis Maude, μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, πρώην υπουργός και νυν επικεφαλής συμβουλευτικής εταιρείας, μιλώντας στη 2η διάσκεψη κορυφής του Υπερταμείου (The Second Growthfund Summit), που διεξάγεται σήμερα στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο λόρδος Francis Maude εξέφρασε ειδικότερα τον θαυμασμό του για τα όσα κατάφερε να πετύχει η σημερινή κυβέρνηση «προκειμένου να σημειωθεί μεταστροφή και να γίνει η χώρα θελκτική στους επενδυτές και στους εργαζόμενους για να παράγεται χρήμα και ταυτοχρόνως το πως βελτιώθηκαν οι ζωές των πολιτών της χώρας».

Κορυφαία περίοδος της πολιτικής του καριέρας υπήρξε η θέση του ως υπουργός Επικρατείας για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις, την περίοδο 2010-2015, οπότε και δημιούργησε την Ομάδα Αποδοτικότητας και Μεταρρύθμισης. Χάρη στις μεταρρυθμίσεις του, σε διάστημα 5 ετών εξοικονομήθηκαν για το Ηνωμένο Βασίλειο 75 δισ. δολάρια.

Όπως εξήγησε, τον πρώτο χρόνο της υπουργικής θητείας του (2010-011) υπήρξε επαναδιαπραγμάτευση με τους 27 μεγαλύτερους προμηθευτές του Ηνωμένου Βασιλείου. «Κάλεσα τους διευθύνοντες συμβούλους των κρατικών οργανισμών και τους είπα απλώς ότι "αυτή τη στιγμή έχετε συμβάσεις με 27 διαφορετικούς πελάτες. Από εδώ και πέρα θα έχετε έναν και μόνο πελάτη και θα είμαι εγώ και θα δούμε όλο το εύρος των συμβάσεων να δούμε που υπάρχουν επικαλύψεις να δούμε πού υπάρχουν ασυνέπειες και πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε εξοικονόμηση"». Με την επαναδιαπραγμάτευση αυτή, πρόσθεσε, εξοικονομήθηκαν 1 δισ. δολάρια, ενώ τα επόμενα χρόνια η εξοικονόμηση αυξανόταν προοδευτικά, καθώς οι συμβάσεις ήταν πολυετείς.

Ερωτηθείς σχετικά από τον δημοσιογράφο Ηλία Σιακαντάρη, ο Βρετανός πολιτικός παρατήρησε για την Ελλάδα ότι έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας και αποδοτικότητας της διαχείρισης και της παράδοσης των μεγάλων έργων και συμβούλευσε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης (ανθρώπινοι πόροι, προσυμβάσεις, εμπορικές προμήθειες, έργα) να αντιμετωπίζονται «με έναν ποιον ολιστικό τρόπο» προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εξοικονόμηση κεφαλαίων.

