Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και η μείωση του χρέους ενισχύουν την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στην αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη.

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει για την επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, προετοιμάζεται όμως να επέμβει με μέτρα στήριξης εισοδήματος σε περίπτωση αναγκαιότητας λόγω αυξήσεων τιμών.

Στην προετοιμασία του νέου πακέτου ελαφρύνσεων και ενισχύσεων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ θα ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν, καθώς και τα δεδομένα για το ΑΕΠ και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2025.

Οι προβλέψεις για το 2026 περιλαμβάνουν ανάπτυξη 2,4%, πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,8% του ΑΕΠ και σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους στο 138,2% του ΑΕΠ.

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη που οδηγεί σε ταχεία μείωση του χρέους, παράλληλα με τις υψηλές δημοσιονομικές επιδόσεις και τη σημαντική βελτίωση των ισολογισμών των τραπεζών, αποτελούν ασπίδες για τη χώρα απέναντι στην υψηλή αβεβαιότητα και τις αναταράξεις που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, επισημαίνουν αναλυτές και στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Τα ίδια στελέχη διαβεβαιώνουν για την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, τις πιέσεις που αναπόφευκτα ασκούνται στις τιμές από τις αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Για αυτό και η κυβέρνηση υπογραμμίζει την ετοιμότητα της να παρέμβει αν χρειαστεί, με μέτρα προστασίας του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Σε κάθε περίπτωση τα νέα δεδομένα που προκαλεί η σύγκρουση στο Ιράν αναμένεται να ληφθούν υπόψη στην προετοιμασία του νέου πακέτου ελαφρύνσεων και ενισχύσεων που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό εφέτος στη ΔΕΘ αφού οριστικοποιηθούν τα κρίσιμα δεδομένα για το ΑΕΠ και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2025. Για το 2026, ο προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη 2,4% από 2,1% το 2025 (αναθεωρημένο από την ΕΛΣΤΑΤ), το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,8% του ΑΕΠ από 3,7% το 2025, ενώ το χρέος θα σημειώσει νέα σημαντική πτώση στο 138,2% του ΑΕΠ από 145,9 το 2025.

Η δυναμική πορεία της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα του 2025 που ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες που συνδυάστηκαν από ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης και των εσόδων τους παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε καθαρά κέρδη 1,07 δισ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα 1,259 δισ. ευρώ η Eurobank 1,4 δισ. ευρώ και η Alpha Bank 943,3 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι τέσσερις τράπεζες κατέγραψαν κέρδη 4,7 δισ. ευρώ, ενώ οι διανομές μερισμάτων αγγίζουν τα 2,83 δισ. ευρώ

Ο νέος γύρος αξιολογήσεων

Μετά τη θετική αξιολόγηση, χθες Παρασκευή, από τον καναδικό οίκο DBRS που επαναβεβαίωσε την επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ για την ελληνική οικονομία, τη σκυτάλη ( με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα) θα πάρει η Moody’s στις13 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε την ελληνική οικονομία στην επενδυτική κατηγορία ( Βαα3) τον περασμένο Μάρτιο διατηρώντας στο ίδιο επίπεδο την αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου. Στις 20 Μαρτίου θα έρθει η ώρα του γερμανικού οίκου SCOPE ο οποίος ήταν ο πρώτος που αναβάθμισε την ελληνική οικονομία στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ τον Δεκέμβριο του 2024 ενώ τον περασμένο Νοέμβριο αναβάθμισε σε θετική την προοπτική της οικονομίας. Επόμενος σταθμός η 24η Απριλίου όπου θα είναι η σειρά της Standard & Poor’s να ανακοινώσει την ετυμηγορία της για να ακολουθήσει ο οίκος Fitch στις 8 Μαΐου

Ο νέος γύρος αξιολογήσεων θα ξεκινήσει το Φθινόπωρο. Η αρχή θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου με τον οίκο DBRS, ενώ στις 18 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις των αξιολογήσεων της Moody's και της Scope. Το έτος θα κλείσει με την Standard & Poor’s στις 23 Οκτωβρίου και τη Fitch στις 6 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

