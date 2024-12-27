Στα σκαριά νέο πακέτο «πράσινων» φόρων

Του Βαγγέλη Δουράκη

Η κλιματική κρίση, πέρα από όλα τα άλλα, αναμένεται να φέρει και «πράσινους» φόρους: Στο «στρατηγείο» της οδού Νίκης βρίσκεται στα «σκαριά» μια «πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση που θα έχει ως προμετωπίδα την προσθήκη νέων τελών, αλλά στο «τραπέζι» είναι και αλλαγές σε υπάρχοντες φόρους. Από τη νέα χρονιά μάλιστα υπολογίζεται πως θα έχει διαμορφωθεί εκείνο το πλαίσιο που θα επιτρέψει τον σχεδιασμό και την επίβλεψη «πράσινων» οικονομικών πολιτικών.

Ήδη, στη Διεύθυνση Φορολογίας του υπουργείου Οικονομικών, ειδική ομάδα εργασίας έχει καταγράψει τους πράσινους φόρους που εφαρμόζονται στην Ελλάδα επισημαίνοντας την ανάγκη

«ανάλυσης της κατάστασης προκειμένου να εντοπιστούν οι συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες και να σχεδιαστεί μια επαρκής, αποτελεσματική και αποδοτική πράσινη φορολογική Μεταρρύθμιση».

Ποιοι «πράσινοι» φόροι είναι στα «σκαριά»

Όπως αναφέρεται άλλωστε στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2025-2028 «διερευνώνται επιλογές για τον σχεδιασμό μιας ‘’πράσινης’’ φορολογικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα μέσω του έργου ‘’Πράσινοι φόροι (Greening of taxes) – Ανάπτυξη μιας νέας πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης’’. Αυτό το έργο στοχεύει να αναπτύξει ένα οικονομικό μοντέλο για την αξιολόγηση και την

εφαρμογή μιας πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τις ικανότητες της δημόσιας διοίκησης για τη δημιουργία και την επίβλεψη πράσινων οικονομικών πολιτικών. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025».

Υπό αυτό το πρίσμα η ειδική επιτροπή του ΥΠΟΙΚ που έχει αναλάβει την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου, θα επιδιώξει να δημιουργήσει ένα πιο αποτελεσματικό «σχήμα» φόρων και χρεώσεων, το οποίο θα ενισχύσει και τις περιβαλλοντικές δράσεις (μειώσεις ρύπων κτλ).

Επί τάπητος έχουν τεθούν φόροι όπως πράσινο τέλος επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης («diesel»), οι χρεώσεις στα πλαστικά μπουκάλια, τα τέλη για τους ρύπους στις μεταφορές και άλλοι.

Ενδεχομένως, μάλιστα, να μπουν στο κάδρο και οι ΕΦΚ καυσίμων, με γνώμονα τη σταδιακή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Ποιοι «πράσινοι» φόροι είναι σε ισχύ σήμερα

Με βάση το ισχύον καθεστώς οι πράσινοι φόροι που επιβάλλονται σήμερα είναι οι εξής:

1. Τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ύψους 0,08 ευρώ προ ΦΠΑ ανά τεμάχιο προϊόντος.

2. Περιβαλλοντικό τέλος ύψους 0,07 ευρώ προ ΦΠΑ ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

3. Τέλος ανθεκτικότητας ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα. Το τέλος αυτό αντικατέστησε τον φόρο διαμονής και από το 2025 αυξάνεται και κυμαίνεται από 2 έως 15 ευρώ ανά

διανυκτέρευση.

4. Εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα που διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών, ύψους 0,04 ευρώ προ ΦΠΑ ανά τεμάχιο.

5. Πράσινο τέλος ύψους 30 ευρώ ανά χιλιόλιτρο επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel).

6. Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα παλαιού τύπου με βάση την κατηγοριοποίηση των εκπομπών καυσαερίων.

7. Τέλος ταξινόμησης ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) που πληρούν εκ κατασκευής τα οχήματα με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης ως προς την πρώτη ταξινόμηση.

8. Κλίμακα τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1ης/11/2010 και κλίμακα υπολογισμού βάσει εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1ης/11/2010 έως 31/12/2020 και τροποποίησή της για τα οχήματα που ταξινομούνται από 1ης/1/2021 και εφεξής.

