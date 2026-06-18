Μετά την επίσημη υπογραφή του ειρηνευτικού σχεδίου 14 σημείων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, οι παγκόσμιοι ηγέτες χαιρέτισαν τις διπλωματικές προσπάθειες.

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«Χαιρετίζουμε την υπογραφή μνημονίου κατανόησης. Συγχαίρουμε όλους όσους συνέβαλαν στην διπλωματική εξέλιξη. Το επόμενο βήμα η ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων και πλήρης εφαρμογή της», δήλωσε η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ, Λάνα Ζιώχιου.

«Η Ρωσία χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν», ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7, δήλωσε ότι η συμφωνία «ανοίγει τον δρόμο για μια διαρκή ειρήνη» και θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών της ενέργειας.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας, ο Υπουργός Εξωτερικών Βανγκ Γι, χαιρέτισε επίσης τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αναφέροντας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του ότι «η αυγή της ειρήνης έφτασε», σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε μεσολαβητικό ρόλο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, συνυπέγραψε επίσης τη συμφωνία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ. «Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας στο ανώτατο επίπεδο των αντίστοιχων κυβερνήσεων αποδεικνύει τη δέσμευση και των δύο πλευρών για μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης», δήλωσε ο Σαρίφ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι «χαιρετίζει» το μνημόνιο. Το μνημόνιο θα «υποβαθμίσει» την πυρηνική ικανότητα του Ιράν και θα «αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», δήλωσε ο Ρούτε την Πέμπτη.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ δήλωσε την Πέμπτη ότι η ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «έκανε εμένα και όλο τον κόσμο χαρούμενους», αλλά το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει ξανά χωρίς όρους και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες.

Μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη, ο Φατίχ Μπιρόλ ανέφερε ότι αρκετές χώρες επανεξετάζουν την ενεργειακή τους πολιτική, τώρα που είναι σαφές ότι το Στενό του Ορμούζ έκλεισε μία φορά και θα μπορούσε ενδεχομένως να κλείσει ξανά.

Πηγή: skai.gr

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