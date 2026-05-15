Πάνω από 550 δηλώσεις ενδιαφέροντος από Έλληνες επαγγελματίες του εξωτερικού, πέντε διεθνείς αποστολές μέσα σε τέσσερα χρόνια, περισσότερες από 1.000 επαφές με στελέχη της διασποράς και μια κοινότητα 102 επαναπατρισμένων επαγγελματιών.

Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη φετινή παρουσία της Alpha Bank στο Rebrain Greece London αποτυπώνουν με αριθμούς την έκταση μιας πρωτοβουλίας που αποκτά ολοένα μεγαλύτερο αποτύπωμα. Σε μια περίοδο κατά την οποία η επιστροφή εξειδικευμένων στελεχών στην Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο, οι αριθμοί καταγράφουν μια δυναμική που ενισχύεται σταθερά.

Με αυτά τα δεδομένα, η εφετινή συμμετοχή της Alpha Bank στο Rebrain Greece London επιβεβαίωσε το αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από την προοπτική επιστροφής Ελλήνων επαγγελματιών στη χώρα.

Η Alpha Bank συμμετείχε για πέμπτη συνεχή φορά στην εκδήλωση Rebrain Greece που διοργανώθηκε στο Λονδίνο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει ως στόχο την επιστροφή Ελλήνων επαγγελματιών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Στην εκδήλωση, που είχε ως βασική εισηγήτρια την Υπουργό Νίκη Κεραμέως, η Alpha Bank συγκέντρωσε πάνω από 550 δηλώσεις ενδιαφέροντος από συμμετέχοντες που εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναπατρισμού τους με εργοδότη επιλογής την τράπεζα.

Με επικεφαλής τον Chief of Corporate Center and General Counsel της Alpha Bank κ. Νίκο Σαλακά, υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας συνομίλησαν με Έλληνες επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης που εξετάζουν την προοπτική επαναπατρισμού, ώστε να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι διαθέσιμοι ρόλοι, η επιχειρηματική στρατηγική και η κουλτούρα της Alpha Bank, οι απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις αλλά και οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης εντός του Ομίλου.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο κ. Νίκος Σαλακάς δήλωσε: «Η εξαιρετική ανταπόκριση των Ελλήνων επαγγελματιών του εξωτερικού καταδεικνύει ότι το brain regain έχει πλέον ουσιαστικό περιεχόμενο και προοπτική. Στην Alpha Bank θεωρούμε τον επαναπατρισμό ταλέντου ως στρατηγική επένδυση υψηλής προστιθέμενης αξίας, εντάσσοντας στον οργανισμό ανθρώπους με διεθνή εμπειρία και σύγχρονες δεξιότητες, έτοιμους να συμβάλουν στον μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της χώρας. Η κοινότητα των Alpha Ithacans αποτελεί τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας στην Alpha Bank, λειτουργώντας ως δίκτυο υποδοχής, συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσα στην Τράπεζα, και αποδεικνύει έμπρακτα πώς το brain regain μπορεί να μετατραπεί σε αναπτυξιακό πλεονέκτημα για την οικονομία και την κοινωνία συνολικά».

Φωτ.: Alpha Bank

Πηγή: skai.gr

