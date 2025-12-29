Η παραγωγή πετρελαίου στο Καζακστάν μειώθηκε κατά περίπου 6% τον Δεκέμβριο, με επικεφαλής την πτώση στο τεράστιο πετρελαϊκό κοίτασμα CVX.N Tengiz της Chevron, μετά από επίθεση ουκρανικού drone που προκάλεσε ζημιές στον τερματικό σταθμό εξαγωγών της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με πηγή του κλάδου τη Δευτέρα.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών τους τελευταίους μήνες, καθώς επιδιώκει να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας και τη στρατιωτική της δύναμη.

Η επίθεση με drone που πραγματοποίησε στις 29 Νοεμβρίου στον τερματικό σταθμό πετρελαίου Yuzhnaya Ozereevka του Caspian Pipeline Consortium, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν, έχει διαταράξει τις πωλήσεις πετρελαίου από το Καζακστάν καθώς και από τη Ρωσία και προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης του Καζακστάν, σημειώνει το Reuters.

Η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης, ανέφερε ότι η παραγωγή πετρελαίου και συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου από το Καζακστάν, τον 12ο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον κόσμο, μειώθηκε κατά 6% από την 1η έως τις 28 Δεκεμβρίου σε σχέση με το μέσο επίπεδο του Νοεμβρίου, φτάνοντας τα 1,93 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Η παραγωγή στο πετρελαϊκό κοίτασμα Tengiz στο βορειοδυτικό Καζακστάν, στη βορειοανατολική ακτή της Κασπίας Θάλασσας, μειώθηκε κατά 10% σε 719.800 βαρέλια την ημέρα από την 1η έως τις 28 Δεκεμβρίου, ανέφερε η πηγή.

Πηγή: skai.gr

