Προ των πυλών αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές ως 17 ευρώ τον μήνα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Νέα αναβολή παίρνει η μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, η οποία αναμενόταν να λάβει «σάρκα και οστά» τη νέα χρονιά: Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 οι εισφορές θα έπρεπε να υπολογιστούν με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών. Ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού, θα οδηγούσε σε αυξήσεις της τάξης του 5,5%–6% τις οποίες θα έπρεπε να επωμιστούν οι επαγγελματίες. Εντούτοις, η εν λόγω «μέθοδος» παίρνει αναβολή για το 2027.



Φυσικά οι επαγγελματίες δεν γλιτώνουν τις αυξήσεις, ωστόσο η αναπροσαρμογή θα είναι ηπιότερη για το νέο έτος, καθώς θα κυμανθεί στο 2,6%–2,7%, όσο δηλαδή και ο πληθωρισμός του 2025. Με άλλα λόγια, θα κυμανθεί στο μισό του αναμενόμενου.

Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις

Το νέο σύστημα αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως και για τους αγρότες, έχει ψηφιστεί από το 2020 με τον νόμο 4670 (νόμος Βρούτση), ο οποίος αντικατέστησε τις εισφορές βάσει εισοδήματος που είχε θεσπίσει ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Από 1/1/2025 θα έπρεπε αυτές, βάσει του σχετικού νόμου, να αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη μισθών. Όμως η συγκεκριμένη πρακτική πήρε αναβολή και η υιοθέτησή της «μεταφέρθηκε» για το 2026. Όλα συγκλίνουν όμως πλέον πως θα δοθεί για μία ακόμη χρονιά αναβολή ώστε να εφαρμοστεί το 2027.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, που σήμερα βρίσκεται στα 244,65 ευρώ, θα κινηθεί κοντά στα 250 με 251 ευρώ, ανάλογα με το τελικό ποσοστό μεταβολής.

Για έναν επαγγελματία που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία, η αύξηση θα κυμανθεί γύρω στα 6 ευρώ τον μήνα.

Στην έκτη κατηγορία, όπου η μηνιαία εισφορά φτάνει σήμερα τα 659,39 ευρώ, η νέα επιβάρυνση μεταφράζεται σε ποσά που αγγίζουν τα 17 ευρώ.

Πού διαμορφώνονται οι νέες ασφαλιστικές εισφορές

Αναλυτικά πως αναμένεται να διαμορφωθούν οι εισφορές για το 2026:

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι:

1η κατηγορία: 244,65 → 250,53 ευρώ

2η κατηγορία: 293,59 → 300,64 ευρώ

3η κατηγορία: 351,84 → 360,28 ευρώ

4η κατηγορία: 422,90 → 433,05 ευρώ

5η κατηγορία: 506,78 → 518,95 ευρώ

6η κατηγορία: 659,39 → 675,21 ευρώ

Επικουρική ασφάλιση:

1η κατηγορία: 45,43 → 46,52 ευρώ

2η κατηγορία: 54,76 → 56,07 ευρώ

3η κατηγορία: 65,25 → 66,81 ευρώ

Κλάδος Εφάπαξ Παροχών:

1η κατηγορία: 30,29 → 31,02 ευρώ

2η κατηγορία: 36,12 → 36,99 ευρώ

3η κατηγορία: 43,10 → 44,13 ευρώ

Αγρότες (ΟΓΑ):

1η κατηγορία: 145,63 → 149,13 ευρώ

2η κατηγορία: 174,74 → 178,93 ευρώ

3η κατηγορία: 209,69 → 214,72 ευρώ

4η κατηγορία: 251,63 → 257,67 ευρώ

5η κατηγορία: 302,90 → 310,17 ευρώ

6η κατηγορία: 394,94 → 404,43 ευρώ.

Πάντως, η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών επιλέγουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, όπου και ασφαλίζονται οι 8 στους 10 μη μισθωτοί με βάση την επίσημη απογραφή που ανήρτησε ο ΕΦΚΑ για την κατανομή των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών στις ασφαλιστικές κατηγορίες που ισχύουν από την 1/1/2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής των μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών) που άρχισε να δημοσιεύει ο ΕΦΚΑ σε σύνολο 1.258.211 μη μισθωτών με δραστηριότητα πάνω από 5 έτη, οι 972.261 (77,2%) είναι ασφαλισμένοι στην πρώτη κατηγορία. Από αυτούς, οι 637.208 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 335.053 αγρότες (πρώην ΟΓΑ).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.