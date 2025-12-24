Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό. Ώθηση έδωσαν τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα και έδειξαν πως ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 79,73 μονάδων (+0,16%), στις 48.362,68 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 133,01 μονάδων (+0,57%), στις 23.428,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 31,30 μονάδων (+0,46%), στις 6.878,49 μονάδες.

