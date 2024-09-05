Θεοδωρικάκος: Παράταση για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρειών μέχρι τις 31 Οκτωβρίου

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και στη συνέχεια με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και τον Σύνδεσμο Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας.

Κατόπιν συζήτησης με τους εμπλεκόμενους φορείς και εξαιτίας της παράτασης των φορολογικών δηλώσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία την επόμενη εβδομάδα, με την οποία θα δίνεται παράταση για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρειών μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

