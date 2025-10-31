Λογαριασμός
Εurostat: Yποχώρησε στο 1,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο - Στο 2,1% στην ευρωζώνη

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Οκτώβριο 

Πληθωρισμός

Στο 1,7% από 1,8% τον Σεπτέμβριο, διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Eurostat.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% τον Οκτώβριο του 2025, από 2,2% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση  της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληθωρισμός - Eurostat

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Οκτώβριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,2% τον Σεπτέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, σε σύγκριση με 3,0% τον Σεπτέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,6%, σε σύγκριση με 0,8% τον Σεπτέμβριο) και την ενέργεια (-1,0%, σε σύγκριση με -0,4% τον Σεπτέμβριο).

