Στο 1,7% από 1,8% τον Σεπτέμβριο, διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Eurostat.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% τον Οκτώβριο του 2025, από 2,2% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Οκτώβριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,2% τον Σεπτέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, σε σύγκριση με 3,0% τον Σεπτέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,6%, σε σύγκριση με 0,8% τον Σεπτέμβριο) και την ενέργεια (-1,0%, σε σύγκριση με -0,4% τον Σεπτέμβριο).

Πηγή: skai.gr

