Πιο συνεπείς οι επιχειρήσεις στην πληρωμή των φόρων, δυσκολεύονται τα νοικοκυριά - Ποιοι φόροι πληρώνονται στην ώρα τους

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών προς την εφορία δείχνει ότι – αν και με μικρές διακυμάνσεις ανάλογα με τη χρονική περίοδο μέσα στη χρονιά – η ΑΑΔΕ καταφέρνει να εισπράττει περί 8 ευρώ στα 10 ευρώ που βεβαιώνονται. Φέτος βέβαια με το 82,02% του 10μηνου διανύουμε τη χειρότερη χρονιά από πλευράς εισπραξιμότητας έστω και οριακά από το 2021 κι έπειτα.



Η εικόνα θα ήταν αρκετά χειρότερη αν δεν …έβγαζαν το φίδι από την τρύπα οι επιχειρήσεις οι οποίες αποδεικνύονται οι πιο συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.



Το ποσοστό λοιπόν των εμπρόθεσμων πληρωμών του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων αγγίζει το 90% (89,3%) για το δεκάμηνο του έτους. Από τα 6,25 δισ. ευρώ πληρώθηκαν στην ώρα τους τα 5,57 δισ. ευρώ. Και μάλιστα η εικόνα παραμένει σταθερή όχι μόνο κατά τη διάρκεια της χρονιάς (τον Μάρτιο μάλιστα οι εμπρόθεσμες πληρωμές έφτασαν το 97%) αλλά και τις προηγούμενες χρονιές καθώς το 2023 έκλεισε με βαθμό συμμόρφωσης 90% και το 2024 με 89,4%.



Στα έσοδα όμως από ΦΠΑ και παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί (ηλεκτρονικές συναλλαγές, διασύνδεση ταμειακών – pos ) και παρά τους ελέγχους που έχουν ενταθεί το ποσοστό εισπραξιμότητας έχει περιοριστεί κατά 4 μονάδες σε σχέση με το υψηλό 4ετίας του 2022 που ήταν 85,36. Από τότε η πορεία είναι φθίνουσα με το 10μηνο να είμαστε στο 81,6% και τον Οκτώβριο να είναι ο χειρότερος μήνας της χρονιάς στο 78,6%.



Το πόσο πιέζονται τα νοικοκυριά σε ένα περιβάλλον συσσωρευμένης ακρίβειας – εκτός από πλείστους άλλους δείκτες – φαίνεται κι από την πορεία είσπραξης των φορολογικών οφειλών.



Ο φόρος εισοδήματος βρίσκεται μόλις στο 74% καθώς στα δημόσια ταμεία έχουν μπει 2,9 δισ. ευρώ από τα βεβαιωμένα 3,9 δισ. ευρώ. Ο Οκτώβριος μάλιστα ήταν και ο καλύτερος μήνας έως τώρα με 75,6% καθώς το τρίμηνο Απρίλιος-Ιούνιος οι εμπρόθεσμες εισπράξεις έπεσαν κάτω από 70%, με τον Ιούνιο να καταγράφει χαμηλό έτους με 65,6%.

Δεν αποτελούν όλα αυτά πάντως μια εξέλιξη που αιφνιδιάζει ΑΑΔΕ και Υπουργείο Οικονομικών καθώς η εισπραξιμότητα του συγκεκριμένου φόρου κυμαίνεται την τελευταία 4ετία μεταξύ 73-75%.

Αποτελεί παρ’ όλα αυτά επιχείρημα βασικό των όσων υποστηρίζουν ότι απαιτείται μια νέα μεγάλη ρύθμιση οφειλών ή τουλάχιστον μια αναμόρφωση του τρέχοντος πλαισίου που προβλέπει τρέχουσα ρύθμιση 24 δόσεων για τακτικές οφειλές και 48 για έκτακτες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει επίσης να δούμε αν η όντως σπουδαία φορολογική μεταρρύθμιση με την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας που θα εκκινήσει με τη νέα χρονιά, θα καταφέρει να βελτιώσει την εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.



Κάτω από τον μέσο όρο και η εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ με 78,7% το 10μηνο παρότι ο Οκτώβριος ήταν ο καλύτερος μήνας της χρονιάς με σχεδόν 83%. Από τα 2 δισ. ευρώ, στα ταμεία μπήκαν στην ώρα τους 1,56 δισ. ευρώ.



Μετά από όλα αυτά, είναι εύλογο να σκεφτεί κάποιος πόσο καλύτερα θα πήγαινε η εκτέλεση του προϋπολογισμού – που ήδη παράγει μεγάλα πλεονάσματα – αν η εισπραξιμότητα βρισκόταν σε υψηλότερο επίπεδο.

