Την επιβολή φόρου στα κλειστά ακίνητα, για να αυξηθεί η προσφορά και να μετριαστεί η ένταση της στεγαστικής κρίσης, εισηγείται το ΔΝΤ, καθώς μόνο στο κέντρο της Αθήνας 117.137 κατοικίες εμφανίζονται κενές.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το Ταμείο προτείνει, επίσης, την κλιμάκωση των προγραμμάτων ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με βάση εισοδηματικά κριτήρια, μηχανισμό είσπραξης ενοικίων από ασυνεπείς ενοικιαστές, ενώ δείχνει «κίτρινη κάρτα» στην κυβέρνηση για την έλλειψη κοινωνικής κατοικίας.

Πηγή: skai.gr

