Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα είχε στο Προεδρικό Μέγαρο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με θέμα τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

«Είχα την τιμή να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εξειδίκευση της φορολογικής μεταρρύθμισης για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη», όπως έγραψε ο κ. Πιερρακάκης σε ανάρτηση στα social media.

«Ισχυρή οικονομία σημαίνει έμπρακτη στήριξη στις ανάγκες της χώρας και των πολιτών», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

