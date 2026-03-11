Υπό πίεση η Wall Street με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή και το πετρέλαιο

Υπό πίεση παραμένουν και την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και κυρίως τις επιπτώσεις στου πολέμου στον ενεργειακό εφοδιασμό, μετά την απειλή της Τεχεράνης ότι δεν θα επιτρέψει ούτε σε ένα λίτρο πετρελαίου να περάσει από το Στενό του Ορμούζ, πυροδοτώντας φόβους για ενδεχόμενη νέα ενεργειακή κρίση.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 437,37 μονάδες ή 0,92% και κινείται στις 47.269 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500, υποχωρεί κατά 0,31%, στις 6.760,50 μονάδες, ενώ ο τεχνοβαρής Νasdaq καταγράφει οριακές απώλειες 0,13% στις 22.666 μονάδες.

Οι επενδυτές έχουν και σήμερα στο μικροσκόπιο τις τιμές του αργού, που λόγω των εξελίξεων καταγράφουν έντονη μεταβλητότητα, γεγονός που ενισχύει στην αβεβαιότητα στην αγορά.

Το συμβόλαιο του επόμενου μήνα για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημειώνει κέρδη άνω του 4% στα 87,13 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αντίστοιχο συμβόλαιο του Brent κερδίσει 4,46% στα 91,72 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό παρά την ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) ότι πρόκειται να αποδεσμεύσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου -τη μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων στην ιστορία του- για να αντιμετωπίσει τη διαταραχή στον εφοδιασμό που προκαλείται από τον πόλεμο.

Η απόφαση του IEA «δεν λύνει τα άλλα ζητήματα που πρόκειται να επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία», σύμφωνα με τον Ron Albahary, επικεφαλής επενδύσεων στη Laird Norton Wetherby, ο οποίος ανέφερε τα διυλισμένα προϊόντα που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, όπως τα καύσιμα αεριωθουμένων, ως ένα από τα προβλήματα που τίθενται. «Δεν νομίζω ότι οι επενδυτές εκτιμούν πραγματικά το μέγεθος του ακραίου κινδύνου που ενέχει το ενδεχόμενο να παραμείνει τελικά κλειστό το Στενό για παρατεταμένο διάστημα».

Είναι βέβαιο πως μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα. Οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν την Τρίτη αρκετά ιρανικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων 16 ναρκοθετικών, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη επιδίωκε να ναρκοθετήσει την κρίσιμη ναυτιλιακή οδό που βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών για τα αποθέματα πετρελαίου.

Η υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι τρία εμπορικά πλοία στα ανοικτά των ακτών του Ιράν, ένα εκ των οποίων βρισκόταν εντός του Στενού, επλήγησαν από βλήματα.

Αυτό συμβαίνει μόλις λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Trump), νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα».

«Η εκτίμηση του Τραμπ ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα, μετά από μια εξαιρετική έξαρση της μεταβλητότητας του πετρελαίου, μπορεί να υποδηλώνει ότι το "όριο αντοχής στον πόνο" του έχει εξαντληθεί, κατά την άποψή μας», έγραψε σε σημείωμα την Τετάρτη ο Emmanuel Cau, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών στην Barclays. «Όσο περισσότερο επιμένει η έξαρση των τιμών του πετρελαίου, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος υποχώρησης των κερδών και των αποτιμήσεων».

