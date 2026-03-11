Με μικρή άνοδο 0,21% έκλεισε το Χρηματιστήριο - Στα 209,25 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρή άνοδο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά την αρχική υποχώρηση, με την ελληνική αγορά να κινείται κόντρα στην καθοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης, παρότι ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τις 2.158,26 μονάδες (-0,94%), έκλεισε τελικά στις 2.183,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,21%, έχοντας αναρριχηθεί νωρίτερα έως και τις 2.186,83 μονάδες (+0,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 209,25 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.900.025 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap έκλεισε με κέρδη 0,22% στις 5.555,22 μονάδες, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE Mid Cap σημείωσε άνοδο 1,16% και τερμάτισε στις 2.664,54 μονάδες. Οριακά σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε την ημέρα ο δείκτης των τραπεζών, στις 2.449,72 μονάδες ή 0,04% υψηλότερα.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τίτλοι της Aegean (5,08%), του ΟΤΕ (3,55%), της Optima Bank (2,57%) και της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΚΟΡ (1,93%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,72%), της ΔΕΗ (-1,58%), της Cenergy (-1,55%) και της Εθνικής (-0,98%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών εμφάνισαν οι τράπεζες, με την Alpha Bank να διακινεί 8.195.352 τεμάχια, τη Eurobank 6.214.567, την Πειραιώς 4.711.656 και την Εθνική Τράπεζα 2.001.063 μετοχές.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 35,73 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 28,776 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 34 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

