Την εφαρμογή του μέτρου της επιστροφής ενοικίου για 886.883 δικαιούχους χαιρέτησε από το βήμα της Γερουσίας κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Σήμερα 886.883 ενοικιαστές σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ βλέπουν στους λογαριασμούς επιστροφή ενός ενοικίου. 199.5 εκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια που θα στηρίξουν όσους έχουν ανάγκη. Επιδιώκει η κυβέρνηση να απαντήσει σε ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα, το στεγαστικό», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών εκφράζοντας την βεβαιότητα πως από το 2026 με την εφαρμογή του μέτρου θα επέλθει μεγαλύτερη διαφάνεια στη στεγαστική αγορά.

«Οι συνταξιούχοι λαμβάνουν επίσης επίδομα 250 ευρώ από την προηγούμενη εβδομάδα, μια ενίσχυση δίκαιη και απολύτως αναγκαία. Αυτά τα 2 μέτρα, έρχονται να εφαρμοστούν και δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει περάσει σε νέα οικονομική πραγματικότητα. Μπορoύμε να στηρίζουμε πολίτες με μόνιμο τρόπο», πρόσθεσε.

Δεν έλειψαν πάντως οι αιχμές προς πολλαπλές κατευθύνσεις με τον υπουργό Οικονομικών να υπεραμύνεται της ανάγκης διατήρησης της σταθερότητας. «Δεν υπάρχουν πια θιασώτες της δραχμής. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα πειρασμοί για ρητορικές παροχές, αλλά η ωριμότητα όλων μας έχει αλλάξει. Πέρασαν οι μέρες που η χώρα παλινδρομούσε για την ευρωπαϊκή της πορεία», σχολίασε, προσθέτοντας πως έχουμε την καλύτερη αυξητική καμπύλη στις επενδύσεις πανευρωπαϊκά.

«Ο προϋπολογισμός του 2026 δεν είναι η κορύφωση, αλλά το επόμενο βήμα, καθώς για πρώτη φορά δεν καθορίζει το μέλλον η εννοιολογία της κρίσης, αλλά εμείς. Η χώρα μας δεν φοβάται το αύριο αλλά το διαμορφώνει. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά. Είναι μια χώρα που δεν θα κυνηγά ευκαιρίες αλλά θα τις δημιουργεί», δήλωσε ο Υπουργός.

