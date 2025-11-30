Ανοιχτά σήμερα, Κυριακή, τα καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας τους

Ανοιχτά είναι σήμερα, Κυριακή, τα καταστήματα καθώς διανύουμε περίοδο εκπτώσεων, λόγω Black Friday και μπαίνουμε στην εορταστική περίοδο.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων είναι 11:00-18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να ανοίξουν νωρίτερα και να λειτουργήσουν έως τις 20:00.

Ανοιχτά θα είναι και ορισμένα σούπερ μάρκετ.

Σημειώνεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου (14, 21 και 28/12).

Πηγή: skai.gr

