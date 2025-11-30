Λογαριασμός
Ανοιχτά σήμερα, Κυριακή, τα καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας τους

Ανοιχτά είναι σήμερα και ορισμένα σούπερ μάρκετ, καθώς διανύουμε περίοδο εκπτώσεων - Ποιες άλλες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα 

Καταστήματα

Ανοιχτά είναι σήμερα, Κυριακή, τα καταστήματα καθώς διανύουμε περίοδο εκπτώσεων, λόγω Black Friday και μπαίνουμε στην εορταστική περίοδο. 

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων είναι 11:00-18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να ανοίξουν νωρίτερα και να λειτουργήσουν έως τις 20:00.

Ανοιχτά θα είναι και ορισμένα σούπερ μάρκετ.

Σημειώνεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου (14, 21 και 28/12). 

