Στην επανέκδοση πενταετούς ομολόγου 3,875%, λήξεως 12 Μαρτίου 2029, προχώρησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αντλώντας το ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε, η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 939 εκατ. Ευρώ, με υπερκάλυψη 3,76 φορές, η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,38%, από 3,11% στη δημοπρασία Σεπτεμβρίου και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

