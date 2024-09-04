Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τη θετική προκαταρκτική της αξιολόγηση για το 4ο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για το σκέλος των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 1 δισ. ευρώ, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το αίτημα πληρωμής για το σκέλος των επιχορηγήσεων είχε υποβληθεί στις αρχές Ιουνίου και αφορούσε στην επίτευξη 20 οροσήμων και στόχων του ελληνικού σχεδίου.

Αυτά περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη συμβασιοποίηση έργων όπως η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ, τα προγράμματα δασικής προστασίας Anti-nero Ι και ΙΙ, η βελτίωση οδικής ασφάλειας σε οδικό δίκτυο Δήμων και Περιφερειών, η αναβάθμιση ασφάλειας των 13 περιφερειακών αεροδρομίων, καθώς και μεταρρυθμίσεις όπως η Κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και την αναβάθμιση του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει τη θετική της αξιολόγηση στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee), η οποία με τη σειρά της θα ανακοινώσει τη γνωμοδότησή της, εντός τεσσάρων εβδομάδων, όπως ορίζει ο σχετικός Κανονισμός. Θα ακολουθήσει η έκδοση της τελικής απόφασης, για την εκταμίευση του 1 δισ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα υλοποιούνται στο σκέλος επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης 794 έργα και δέσμες έργων, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 22 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 7,8 δισ. αφορούν σε έργα πράσινης μετάβασης, 2,5 δισ. σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, 5,7 δισ. αφορούν σε δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής, ενώ 6,1 δισ. αφορούν σε ενισχύσεις για ιδιωτικές επενδύσεις και τον μετασχηματισμό της οικονομίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Η νέα θετική αξιολόγηση για την εκταμίευση 1 δισ. ευρώ από το σκέλος των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν έτυχε, πέτυχε. Αποτελεί αποτέλεσμα της επίτευξης των προαπαιτούμενων οροσήμων, μετά από συνεχή και αποφασιστική δουλειά κάθε εμπλεκόμενου φορέα.

Με την ίδια σοβαρότητα και πειθαρχία στους μεταρρυθμιστικούς στόχους, με την ίδια προσήλωση στις δεσμεύσεις μας προς τους συμπολίτες μας, συνεχίζουμε να κρατούμε την Ελλάδα στις πρώτες χώρες ως προς τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι να αποτελέσουν καταλύτες για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Με την ίδια συνέπεια δημιουργούμε νέες και περισσότερες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα για όλους».

Ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Η σημερινή, θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αίτημα πληρωμής των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης έρχεται να επιβεβαιώσει εκ νέου τη σταθερή πορεία υλοποίησης των στόχων και των οροσήμων που έχουμε μπροστά μας. Με την εκταμίευση του 1 δισ. των επιχορηγήσεων θα έχουμε εκταμιεύσει πάνω από το 50% των πόρων που αναλογούν στη χώρα. Με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υλοποιούμε έργα και προωθούμε μεταρρυθμίσεις που δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».



Πηγή: skai.gr

