Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μέλος της Επιτροπής για την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα του IOSCO

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγινε μέλος στην Επιτροπή για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (Financial Stability and Engagement Group-FSEG) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions IOSCO).

Η FSEG συστάθηκε τον Μάρτιο του 2020, με αποστολή τη διαμόρφωση της προσέγγισης του IOSCO σε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στις κεφαλαιαγορές, σε συνεργασία με το Χρηματοοικονομικό Συμβούλιο Σταθερότητας (Financial Stability Board-FSB), διεθνείς φορείς καθορισμού προτύπων και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Τα μέλη της FSEG προέρχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του IOSCO, και επεξεργάζονται κυρίως θέματα κινδύνων από δραστηριότητες μη τραπεζικής χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης (non-bank financial intermediation-NBFI), με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εποπτών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δια της Προέδρου της κας Λαζαράκου, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του IOSCO από το 2022, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής του IOSCO.

Η συνεδρίαση της FSEG στην οποία συμμετείχαν η Πρόεδρος, κα. Βασιλική Λαζαράκου και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα. Νατάσσα Στάμου, πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια του Συνεδρίου της Εποπτικής Αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA) για τις Διεθνείς Αγορές.

Στην ομιλία της, η κα Λαζαράκου αναφέρθηκε στη ανοδική πορεία που καταγράφει η ελληνική οικονομία, στον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα μας, ενώ ανέλυσε τις παραμέτρους που καθιστούν ελκυστική την Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς, καθώς και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, με σειρά σχετικών ενεργειών που αποσκοπούν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την υιοθέτηση νέων εποπτικών πρακτικών.

Αναφερόμενη στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα για τα οφέλη που προκύπτουν από τη διεθνή συνεργασία μέσω της IOSCO, όπως την προσέγγιση των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, προκειμένου να απαγορευτεί στους μη αδειοδοτημένους να διαφημίζουν ότι παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

