Πρόσκληση με τίτλο «Έργα προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Λιμνών και Ποταμών Δυτικής Μακεδονίας και δήμου Μεγαλόπολης», για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων στη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε 16.950.000 ευρώ.

Με την Πρόσκληση ενεργοποιείται η Προτεραιότητα 5 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας» του Προγράμματος ΕΣΠΑ- ΔΑΜ και σε πρώτη φάση προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν τα ακόλουθα έργα του υπουργείου Πολιτισμού:

*«Αποκατάσταση- Ανάδειξη και προβολή του συγκροτήματος της Ρωμαϊκής Έπαυλης Αμυνταίου»,

*«Ανέγερση νέου εκθεσιακού χώρου και λυόμενων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων στο Αμύνταιο Φλώρινας»,

*«Αποκατάσταση- Ανάδειξη της βασιλικής και τμημάτων του βυζαντινού Κάστρου "Κάλε"- Διαμόρφωση πρόσβασης, στην κοινότητα Πετρών του δήμου Αμυνταίου»,

*«Ανέγερση νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγαλόπολης και οργάνωση περιοδικής έκθεσης»,

*«Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Μεγαλόπολης- Β΄ Φάση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.