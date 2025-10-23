Νωρίτερα από πέρσι και συγκεκριμένα έως το τέλος Οκτωβρίου, αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα καθορίζει ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια, την οικογενειακή κατάσταση, τις βαθμοημέρες και τον τρόπο καταβολής του βοηθήματος, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι το 60% του επιδόματος θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε τα νοικοκυριά να ενισχυθούν εγκαίρως για τη χειμερινή περίοδο, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με πέρσι.

«Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες το πολύ, ο πολίτης θα γνωρίζει πώς και πόσα χρήματα θα λάβει», ανέφερε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης και της στήριξης των πολιτών ενόψει του χειμώνα.

«Στα 1,08 ευρώ η "ασφαλής" τιμή του πετρελαίου»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ υποστήριξε ότι οι περισσότεροι καταναλωτές περιμένουν να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα, παρότι οι τιμές είναι σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα.

«Η αγορά περιμένει το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Οι οικογένειες δεν ξεκίνησαν ζεστά να προμηθεύονται, ενώ οι τιμές είναι πολύ καλές. Θα πρέπει οι διαδικασίες να γίνουν γρήγορα, να ανοίξει η πλατφόρμα και να μπορούν οι πολίτες να νιώσουν ασφαλείς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, η τιμή διυλιστηρίου σήμερα διαμορφώνεται στα 0,98 ευρώ το λίτρο, γεγονός που καθιστά την τελική τιμή πώλησης γύρω στο 1,08 ευρώ ως το «ασφαλές επίπεδο».

«Κάτω από το 1 ευρώ υπάρχει επικινδυνότητα. Ο καταναλωτής πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί στο παρελθόν είδαμε φαινόμενα νοθείας ή παρατυπιών σε εξαιρετικά φθηνά καύσιμα», τόνισε.

Αναφερόμενος στις διαφορές τιμών ανά περιοχή, ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται ακριβότερα — για παράδειγμα, στη Σύρο στα 1,25 ευρώ, στην Πάρο στα 1,30 ευρώ και στη Σαντορίνη στα 1,32 ευρώ το λίτρο.

«Υπάρχει ένα μικρό μεταφορικό κόστος, αλλά και ένα αυξημένο περιθώριο κέρδους, καθώς οι αγορές είναι μικρές και οι πρατηριούχοι επιτελούν ουσιαστικά έναν εθνικό ρόλο τον χειμώνα», είπε.

Πηγή: skai.gr

