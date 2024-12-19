Νέες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών από την 1η Ιανουαρίου

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Φουσκώνουν» από την 1η Ιανουαρίου οι εισφορές που θα πληρώνουν κάθε μήνα ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες και «μπλοκάκια». Τα ποσά τα οποία καταβάλλουν σήμερα θα αναπροσαρμοστούν βάσει του πληθωρισμού, όπως κάθε χρόνο. Η αύξηση προσδιορίζεται για τη νέα χρονιά στο 2,7%, όταν για το 2023 τα ποσά των εισφορών είχαν ανέβει 9,6% και στις αρχές της τρέχουσας χρονιάς κατά 3,5%. Έτσι, την τελευταία 3ετία οι εισφορές μη μισθωτών έχουν αυξηθεί σωρευτικά σχεδόν 16%.

Οι νέες «φουσκωμένες» εισφορές θα πληρωθούν για πρώτη φορά τέλη Φεβρουαρίου 2025, όταν και οι επαγγελματίες θα κληθούν να καταβάλουν τα ποσά που θα οφείλουν για τον Ιανουάριο.

Πώς θα διαμορφωθούν οι εισφορές για το 2025

Έως το τέλος του ερχόμενου μήνα (δηλαδή έως και τις 31 Ιανουαρίου 2025), οι επαγγελματίες καλούνται να επιλέξουν -εφόσον το επιθυμούν- υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία από εκείνη που βρίσκονται ήδη. Η επιλογή όπως και να έχει είναι προαιρετική.

Η αύξηση των εισφορών αφορά και τα «μπλοκάκια», ενώ οι παράλληλα απασχολούμενοι την γλιτώνουν εάν οι εισφορές από την μισθωτή τους εργασία καλύπτουν τα νέα αυξημένα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών.

Τα ποσά των εισφορών μετά την αύξηση του 2,7% εκτιμάται πως θα διαμορφωθούν για το 2025 ως εξής (σ.σ.: στα ποσά θα πρέπει να προστεθούν και τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας):

- Πρώτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 244,65 ευρώ από 238,22 ευρώ που ήταν πέρυσι (για τον κλάδο σύνταξης και υγείας)

- Δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 293,58 ευρώ από 285,87 ευρώ την προηγούμενη χρονιά

- Τρίτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 351,8 ευρώ από 342,5 ευρώ που είναι το 2024

- Τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 422,8 ευρώ από 411,7 ευρώ την τρέχουσα χρονιά

- Πέμπτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 506,7 ευρώ από 493,4 ευρώ που είναι φέτος

- Έκτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 659,3 ευρώ από 642 ευρώ που είναι σήμερα.

Η «ειδική» κατηγορία και οι αγρότες

Υπάρχει ωστόσο και η μικρή-εισαγωγική ασφαλιστική κλάση (για νέους ελεύθερους επαγγελματίες κατά τα πρώτα 5 έτη της δραστηριότητάς τους), που από 142,9 ευρώ τον μήνα (μόνο για κύρια σύνταξη και υγεία) το ποσό θα φτάσει στα 146,8 ευρώ.

Από κοντά και οι αγρότες που από για την 1η κατηγορία από τα 141,8 θα πληρώνουν 145,6 ευρώ, τη 2η από 170,1 ευρώ πάνε στα 174,74 ευρώ, στην 3η από τα 204,1 στα 209,7 ευρώ, στην 4η από τα 245,02 στα 251,63 ευρώ, στην 5η από τα 294,94 στα 302,9 ευρώ και στην 6η κατηγορία από τα 384,5 στα 394,4 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

