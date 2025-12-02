ESM – EFSF: Πράσινο φως στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείου 5,29 δισ. ευρώ

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αναλογικής αποπληρωμής δανείων ESM/EFSF σε σχέση με μια πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από τον ειδικό λογαριασμό ταμειακών διαθεσίμων, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για τη διενέργεια αυτής της πρόωρης αποπληρωμής.



Σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής προς ορισμένους επίσημους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών του GLF, ένα αναλογικό ποσό της χρηματοδοτικής βοήθειας που παρασχέθηκε στο πλαίσιο των διευκολύνσεων ESM και EFSF καθίσταται άμεσα απαιτητό και πληρωτέο. Χάρη στις παραιτήσεις (waiver) που παραχωρήθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή σε κανέναν από τους δύο θεσμούς, τονίζεται ακόμη στην ανακοίνωση.



«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας. Ο ESM και ο EFSF παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους», δήλωσε ο Πιερ Γκραμενιά, Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και του EFSF.

Οι παραιτήσεις και η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων χορηγήθηκαν ως απάντηση σε επίσημο αίτημα από την ελληνική κυβέρνηση, που πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο GLF που λήγουν εντός του 2033 και του 2041, για ένα συνολικό ποσό 5,29 δισ. ευρώ, με τη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων.



Το GLF ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ευρωζώνης, ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 31,6 δισ. παραμένουν επί του παρόντος εκκρεμή.



Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το 2022. Η τελευταία πρόωρη αποπληρωμή των δανείων GLF έλαβε χώρα το 2024, καταλήγει η ανακοίνωση του ESM.

Πηγή: skai.gr

