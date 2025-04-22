Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, ανακοινώνουν την έκδοση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση «Π3-73-2.3 - Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027.

Στόχος της παρέμβασης «Π3-73-2.3 - Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό χορηγείται στήριξη σε επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων όταν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους είναι επίσης γεωργικό, σε επιχειρήσεις τυποποίησης γεωργικών προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα) καθώς και σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι: νομικά πρόσωπα: Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε, Α.Ε. Ι.Κ.Ε., ατομικές επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, ανώνυμες εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών.

Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.

Να δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση / τυποποίηση γεωργικών προϊόντων.

Να υποβάλλουν εμπρόθεσμη αίτηση στήριξης μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), εντός των προθεσμιών που θα οριστούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η παρέμβαση αφορά αιτήσεις στήριξης με αιτούμενο προϋπολογισμό από 400.001,00 ευρώ μέχρι 5.000.000,00 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Α.Π.Δ.Ε.) και εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα. Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τη χρηματοδότηση της παρέμβασης ανέρχεται περίπου σε 135.000.000,00 ευρώ και ανάλογα με το πλήθος των προτάσεων που θα υποβληθούν θα δοθεί υπερδέσμευση.

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:

Στα μικρά νησιά Αιγαίου, όπως ορίζονται στον Καν.(ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 75% και αφορά όλα τα νησιά του Αιγαίου πλην Εύβοιας και Κρήτης.

Στις Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης, Θεσσαλίας και στις ηπειρωτικές περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΑΜ), δηλαδή στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και στο Δήμο Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 65%.

Στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, πλην των ανωτέρω τεσσάρων Δήμων, και στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%.

Στην Περιφέρεια Αττικής, η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 40%.

Οι πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα που ενισχύονται, αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικά προϊόντα), ανήκουν στους κλάδους: κρέας, γάλα, αυγά, μέλι, αναπήνιση κουκουλιών, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οπωροκηπευτικά, οίνος, ξύδι, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Με αφορμή τη δημοσίευση της πρόσκλησης ο ΥπΑΑΤ, Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Με την Παρέμβαση Π3-73-2.3 του ΣΣ ΚΑΠ, θέτουμε ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των εγχώριων προϊόντων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής με περιβαλλοντική καινοτομία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα σε περιοχές που χρήζουν πρόσθετης στήριξης, με ενισχύσεις που φτάνουν έως και το 75%, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί καθοριστικό κριτήριο, προάγοντας την ανάπτυξη και την ευημερία σε κάθε γωνιά της χώρας. Στηρίζουμε ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της παραγωγής, επενδύοντας σε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό μέλλον».

